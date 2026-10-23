Συναγερμός έχει σημάνει το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια της Λάρισας, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου στη «zougla.gr», με το οποίο προειδοποίησε για την ύπαρξη βόμβας στο κτήριο.

Ο άγνωστος που πραγματοποίησε την κλήση ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στα δικαστήρια και έδωσε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 10:00 το πρωί.

Ανέφερε επίσης την φράση, «είναι για τα Τέμπη», πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Η τηλεφωνική προειδοποίηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, καθώς πρόκειται για χώρο στον οποίο καθημερινά βρίσκονται δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, εργαζόμενοι και πολίτες.

Προθεσμία μέχρι τις 10:00

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο άγνωστος κατά τη διάρκεια της κλήσης, το χρονικό όριο που δόθηκε για την εκκένωση του κτηρίου λήγει στις 10 π.μ.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στους προβλεπόμενους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή είναι πραγματική ή πρόκειται για φάρσα.

Να σημειωθεί πως άγνωστος κάλεσε και τα τοπικά μέσα ώστε να προειδοποιήσει για βόμβα.

Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθεί και η προέλευση του τηλεφωνήματος, ώστε να εντοπιστεί το άτομο που πραγματοποίησε την προειδοποίηση.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις Αρχές.