Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (4/10) στη Βουλή, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου στο τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου για τοποθέτηση βόμβας.

Ο άγνωστος φέρεται να ανέφερε ότι θα σημειωθεί έκρηξη βόμβας, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Μετά από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τα ΤΕΕΜ στο κτήριο της Βουλής, δεν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο και ο συναγερμός έληξε.