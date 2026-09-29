Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 29/09 στον Πειραιά μετά από προειδοποιητικά τηλεφωνήματα για βόμβα στα Δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγιναν δύο τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας στα Δικαστήρια Πειραιά: ένα στην Εισαγγελία Πειραιά και ένα στην Άμεση Δράση.

Δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο και επιτόπου έσπευσε άμεσα κλιμάκιο πυροτεχνουργών που ελέγχουν τον χώρο.

Λόγω του ελέγχου στο κτήριο του Δικαστηρίου Πειραιά, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά.