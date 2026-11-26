Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (26/11) έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Paros».

Το πλοίο είχε ήδη αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά στις 07:30 το πρωί, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο, όταν ελήφθη η προειδοποιητική κλήση.

Αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και δόθηκε εντολή το πλοίο να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και έρευνες από τις αρμόδιες αρχές.

Επιβάτης του πλοίου επικοινώνησε με το zougla.gr και μας ενημέρωσε ότι από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε πως θα ακολουθήσει έλεγχος αποσκευών και έρευνα σε χώρους του πλοίου.

Στο πλοίο πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.