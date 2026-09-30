Συναγερμός σήμανε στην συμπρωτεύουσα το πρωί της Τετάρτης 30/09, μετά από τηλεφώνημα το οποίο προειδοποιούσε για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε τηλεφώνημα στα Δικαστήρια μέσω του οποίου αναφέρθηκε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε χώρο του Μεγάρου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία εκκένωσης του Δικαστικού Μεγάρου ενώ θα πραγματοποιηθεί εξονυχιστικός έλεγχος σε όλο το κτήριο.