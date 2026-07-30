Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ΕΒΕΑ στην οδό Ακαδημίας, αναφέροντας με ηχογραφημένο μήνυμα ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτήριο, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την ενδεχόμενη έκρηξη.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και εκκενώθηκε ο χώρος. Στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο και να διαπιστώσουν εάν η απειλή είναι πραγματική.

Δείτες εικόνες της Ζούγκλας από το σημείο: