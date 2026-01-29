Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στο OPEN μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Άγνωστος τηλεφώνησε το βράδυ της Τετάρτης, στις 23:40, στον τηλεοπτικό σταθμό και ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα, χωρίς να δώσει χρονικό όριο.

Την ώρα εκείνη ήταν στον «αέρα» η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με τον παρουσιαστή, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, να ανακοινώνει ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και θα έπρεπε να εκκενωθεί το στούντιο.

Στο σημείο έσπευσαν για έλεγχο κλιμάκια του ΤΕΕΜ. Μετά από σχετικό έλεγχο αποδείχθηκε ότι το τηλεφώνημα για τον εκρηκτικό μηχανισμό ήταν φάρσα.