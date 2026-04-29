Αναστάτωση σημειώθηκε στη γειτονιά του Ζωγράφου το απόγευμα της Τετάρτης (29/04). Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε δύο κλήσεις για πυροβολισμούς στις φοιτητικές εστίες στη περιοχή του Ζωγράφου.

Στην πρώτη κλήση έγινε αναφορά σε επεισόδιο μεταξύ ατόμων, ενώ στη δεύτερη για θορύβους που παρέπεμπαν σε πυροβολισμούς.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 19:00 φαίνεται πως έπεσαν πυροβολισμοί πίσω από τις εστίες της Πανεπιστημιούπολης, ενώ φέρεται να προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων για άγνωστο λόγο.

Στη συνέχεια από το σημείο διέφυγαν περίπου 30 άγνωστα άτομα προς την οδό Ούλωφ Πάλμε. Στη Πανεπιστημιούπολη έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα οι δράστες του περιστατικού, ούτε κάλυκες από όπλο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.