Η κακοκαιρία Byron έχει πλήξει όλη τη χώρα και σε πολλές περιοχές έχει ανακοινωθεί ότι θα κλείσουν σχολεία, δημοτικά, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, αύριο τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου θα κλείσουν εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινόμενων.

Παράλληλα με απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά αναστέλλεται προληπτικά για αύριο και η λειτουργία όλων των βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, δημόσιων και ιδιωτικών, λόγω ακραίων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ακόμα, ότι στο e-mail που έλαβαν οι γονείς με την σχετική ανακοίνωση, τα παιδιά θα κάνουν τρία ημίωρα μάθημα, ώστε να μην χαθεί η διδακτική δυναμική.

«Ύψιστη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί η υγεία και η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και συνοδών, από τις επικίνδυνες συνθήκες της κακοκαιρίας, που αναμένονται σύμφωνα με τα επίσημα προειδοποιητικά δελτία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.