Σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας Σχολικών Μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε ανακοίνωσή του.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Κλειστά τα σχολεία Τετάρτη και Πέμπτη και στον Μαραθώνα

Τα σχολεία στους Δήμους Μαρκόπουλου – Μεσογαίας αλλά και την Πέμπτη θα μείνουν κλειστά την Τετάρτη και Πέμπτη (1/4 και 2/4), λόγω της κακοκαιρίας Erminio, η οποία θα πλήξει και την Αττική, έπειτα από απόφαση των Δημάρχων. Την ίδια απόφαση πήρε και ο Δήμος Μαραθώνα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ανακοίνωσαν ότι Σχολικές Μονάδες, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις και ΚΔΑΠ στον Μαραθώνα, θα παραμείνουν κλειστά, έπειτα από το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο η περιοχή αναμένεται να δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Erminio, για την οποία όλη η περιφέρεια Αττικής έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αν και τα προγνωστικά μοντέλα προσδιορίζουν την έναρξη των έντονων φαινομένων από τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης και μετά, το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν νωρίτερα είναι υπαρκτό, ενώ οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Έτσι, «με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και επειδή οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, με απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, όλες οι Σχολικές Μονάδες, οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και τα ΚΔΑΠ του Δήμου μας δεν θα λειτουργήσουν αύριο Τετάρτη, 1/4/2026 και μεθαύριο Πέμπτη, 2/4/2026», σημειώνεται στην ανακοίνωση, ενώ τονίζεται ότι «οι υπηρεσίες και εθελοντικές δυνάμεις του Δήμου Μαραθώνος βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας Red Code».