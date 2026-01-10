Εικόνες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γέλιο, αν δεν έκρυβαν τόσο σοβαρό κίνδυνο, καταγράφει βίντεο-ντοκουμέντο από τη λεωφόρο Συγγρού:

Μια τηλεόραση αποκολλάται ξαφνικά από τη σχάρα Ι.Χ. εν κινήσει και καταλήγει στο οδόστρωμα, την ώρα που ο δρόμος είχε αυξημένη κυκλοφορία, δημιουργώντας συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα οχημάτων.

Το στιγμιότυπο προκαλεί αρχικά αμηχανία –και μια δόση μαύρου χιούμορ– όμως η πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Λίγα μέτρα πίσω κινούνταν λεωφορείο, το οποίο, μαζί με όχημα που ακολουθούσε, κατάφερε με ψυχραιμία και τύχη να αποφύγει την τηλεόραση, αποτρέποντας κυριολεκτικά στο παρά πέντε ένα σοβαρό τροχαίο. Υπό διαφορετικές συνθήκες, το περιστατικό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε καραμπόλα με απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς ο δρόμος είχε έντονη κίνηση.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο οδηγός του Ι.Χ. δεν αντιλήφθηκε καν ότι το φορτίο του έπεσε στον δρόμο και συνέχισε την πορεία του ανυποψίαστος. Ένα περιστατικό που, παρά την εικόνα που μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστική, υπενθυμίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η αμέλεια στη μεταφορά αντικειμένων σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.