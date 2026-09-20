«Η Αθήνα είναι π0λεον πιο ελκυστική από ποτέ και μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι». Η φράση αυτή δεν ανήκει σε κάποιο Έλληνα πολιτικό ή μεγαλοεπιχειρηματία, αλλά αποτελεί τον τίτλο του δημοσιεύματος – αφιερώματος των Times, της έγκυρης βρετανικής ιστοσελίδας, η οποία αναφέρει στο ρεπορτάζ της πως η Ελλάδα επιχειρεί να προσελκύσει hedge funds, μεγαλοεπενδυτές και διεθνείς επιχειρηματίες, χτίζοντας μια νέα εικόνα, με αιχμή το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει το παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας και καθίσταται πλέον ικανή να ανταγωνιστεί προορισμούς για ακριβά βαλάντια, όπως το Μιλάνο και το Ντουμπάι.

«Σε ένα τεράστιο εργοτάξιο στα νότια προάστια της Αθήνας, ο πύργος «Riviera Tower» με τους 50 ορόφους υψώνεται 200 μέτρα πάνω από το σημείο όπου, για έξι δεκαετίες μέχρι το 2001, βρισκόταν το αεροδρόμιο της πόλης.

Ο πύργος, ο οποίος δεν θα φαινόταν καθόλου παράταιρος στο Ντουμπάι, αποτελεί μέρος του παραθαλάσσιου έργου «Ελληνικό», το οποίο, όταν ολοκληρωθεί η τελική του φάση σε σχεδόν μια δεκαετία από τώρα, θα περιλαμβάνει 9.000 κατοικίες, καθώς και ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, σχολεία και μαρίνα.

Οι πρώτοι κάτοικοι αναμένεται να μετακομίσουν εκεί το επόμενο καλοκαίρι», αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα και συνεχίζει ως ακολούθως:

«Αυτό προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο μεγαλύτερο έργο αστικής αναγέννησης που υλοποιείται στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας τον θρίαμβο του αύριο επί του χθες», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τα εγκαίνια ενός αθλητικού πάρκου στην περιοχή και πρόσθεσε «Γίνεται πραγματικότητα μετά από πολλά χρόνια περιορισμών και αδράνειας».

Από τον «άρρωστο της Ευρώπης» στη νέα επενδυτική εικόνα

Το Ελληνικό, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αποτελεί σύμβολο της αξιοσημείωτης δεκαετούς μετάβασης της Ελλάδας από τον «άρρωστο της Ευρώπης» σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ. Τα οργανωμένα δημόσια οικονομικά της, με υγιές δημοσιονομικό πλεόνασμα και μειούμενο χρέος, κάνουν τη Βρετανία να ντρέπεται.

Χάρη σε μια σειρά στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων, η χώρα προσελκύει διαχειριστές hedge funds και άλλους μεγάλους επενδυτές από τον χρηματοοικονομικό κόσμο, σε μια προσπάθεια να μιμηθεί την επιτυχία του Μιλάνου ή ακόμα και του Ντουμπάι.

Ο μεγαλοεπενδυτής Κρις Ρόκος εγκαθίσταται στην Ελλάδα

Οι φήμες που κυκλοφόρησαν αυτό το μήνα, σύμφωνα με τις οποίες ο Κρις Ρόκος, 55 ετών, δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge funds που θεωρείται ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος του Ηνωμένου Βασιλείου, μετακομίζει στην Ελλάδα, αξιοποιήθηκαν από τους επικριτές της βρετανικής κυβέρνησης ως μια ακόμη απόδειξη ότι η προσδοκία για περαιτέρω δυσκολίες στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα επιταχύνει την έξοδο των πλουσίων.

Αντίθετα, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κεντροδεξιά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αποτέλεσε επιβεβαίωση των πολιτικών που εφαρμόστηκαν από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία το 2019, με στόχο να καταστήσουν τη χώρα ελκυστικό προορισμό για τις ξένες επιχειρήσεις — και για όσους τις διευθύνουν.

Ο Ρόκος, ο οποίος διαθέτει καθαρή περιουσία περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2,96 δισεκατομμύρια λίρες), σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, και εκτιμάται ότι κατέβαλε 330 εκατομμύρια λίρες σε βρετανικούς φόρους πέρυσι, φαίνεται να σχεδιάζει να ανοίξει υποκατάστημα της εταιρείας του, Rokos Capital Management (RCM), στην Αθήνα.

Η αποκάλυψη αυτής της κίνησής του ακολούθησε την είδηση ότι η Millennium Management, ένα hedge fund με έδρα τη Νέα Υόρκη που διαχειρίζεται περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία, ετοιμάζεται επίσης να εδραιώσει την παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, επισκέπτεται το Λονδίνο αυτό το μήνα, ενισχύοντας τις εικασίες ότι ενδέχεται να προσπαθεί να πείσει και άλλα άτομα με υψηλή καθαρή περιουσία, ειδικά στον τομέα των hedge funds, να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

«Αυτό που δημιουργούμε είναι ένα σταθερό και ανταγωνιστικό πλαίσιο που προσελκύει διεθνείς επιχειρήσεις και στελέχη υψηλού επιπέδου», δήλωσε ο Πιερακάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ελληνική εφημερίδα «Καθημερινή». «Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νέους Έλληνες. Θέλουμε να είναι δυνατό να χτίσει κανείς μια διεθνή καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα από την Αθήνα — ώστε το διεθνές κεφάλαιο και το ελληνικό ταλέντο να συναντώνται εδώ».

Ο Ρόκος, ο οποίος ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα δωρίσει 190 εκατομμύρια λίρες στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ για να «ανταποδώσει κάτι στη Βρετανία», φέρεται να μετακομίζει στην Ελλάδα επειδή «τρομοκρατείται» από τον «κίνδυνο εισαγωγής φόρου εξόδου» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας εκπρόσωπός του αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τα φορολογικά κίνητρα που φέρνουν πλούσιους ξένους στην Ελλάδα

Ωστόσο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ισχύουν φέτος, οι επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου που μετακομίζουν στην Ελλάδα μπορούν να πληρώνουν μόλις 5% επί του «carried interest» — ενός μεριδίου των κερδών που λαμβάνεται ως ανταμοιβή για την απόδοση — ποσοστό που αποτελεί κλάσμα του αντίστοιχου συντελεστή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να το επιτύχουν αυτό, πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, με κύρια μεταξύ αυτών το να δαπανά η σχετική ελληνική οντότητα τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως στη χώρα.

Η Ελλάδα ακολούθησε επίσης το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία το 2017 επέτρεψε σε όσους μετακόμιζαν στη χώρα να καταβάλλουν έναν ενιαίο φόρο ύψους 100.000 ευρώ επί όλων των εισοδημάτων από πηγές του εξωτερικού, συμβάλλοντας έτσι στη μετατροπή του Μιλάνου σε «Μέκκα» για πλούσιους αλλοδαπούς και δίνοντας ώθηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα της. Ενώ η Ιταλία έχει έκτοτε αυξήσει το ποσό αυτό στα 300.000 ευρώ, η Ελλάδα το έχει αφήσει αμετάβλητο.

Από το 2020, οι ξένοι συνταξιούχοι που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν από έναν κατ’ αποκοπή φόρο 7% επί όλων των εισοδημάτων από πηγές του εξωτερικού για διάστημα έως και 15 ετών. Υπάρχει επίσης ένα πρόγραμμα «χρυσής βίζας» για πολίτες εκτός ΕΕ, το οποίο χορηγεί άδεια διαμονής σε όσους επενδύουν τουλάχιστον 250.000 έως 800.000 λίρες σε ακίνητο, ανάλογα με τη φύση και την τοποθεσία του.

Μια ιδέα που ήταν παράλογη πριν μια δεκαετία

Η ιδέα ότι διεθνείς χρηματοοικονομικοί παράγοντες θα μετέφεραν την κατοικία τους στην Ελλάδα θα φαινόταν παράλογη πριν από μια δεκαετία, όταν η χώρα βρισκόταν στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης και ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο υπουργός Οικονομικών με βρετανική εκπαίδευση, επιτίθετο στους Ευρωπαίους ομολόγους του.

Ο Βαρουφάκης παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 2015, μετά από λιγότερο από έξι μήνες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό που θεωρούσε ως «παραίτηση» του Αλέξη Τσίπρα, του ηγέτη του αριστερού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στις πολιτικές λιτότητας που απαιτούσε η ΕΕ. Ο Τσίπρας συνέχισε αδιαφορώντας τις μεταρρυθμίσεις και, μέχρι το 2017, η οικονομία είχε αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται.

Η ανάπτυξη συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς έκτοτε — εκτός από μια μικρή πτώση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid — υπό την ηγεσία του Μητσοτάκη, ο οποίος επανήλθε στην εξουσία τον Ιούνιο του 2023 και φαίνεται πιθανό να κερδίσει τις κοινοβουλευτικές εκλογές την επόμενη άνοιξη.

Η πραγματική αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ φέτος αναμένεται να φτάσει το 2,0% — περίπου το διπλάσιο από εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου — σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ η κυβέρνηση παρουσιάζει πλεόνασμα 0,2% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου που αναμένεται να φτάσει το 3,8% μέχρι το τέλος του έτους.

Η Αθήνα πιο ελκυστική από ποτέ μετά την κρίση

Η εικόνα της Αθήνας έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Η Αθήνα σίγουρα φαίνεται ένα πολύ πιο ευχάριστο μέρος από ό,τι πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με τον Ίαν Λέσερ, ειδικό για την Ελλάδα στο German Marshall Fund των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα από τη δεκαετία του 1980. «Η κατάρρευση είχε πολύ ορατές επιπτώσεις στον ιστό της πόλης», είπε στους Times. «Άδεια καταστήματα, εγκαταλελειμμένα κτήρια, γκράφιτι παντού. Το κέντρο της Αθήνας ήταν ένα μέρος που φαινόταν και έμοιαζε πολύ πιο άθλιο. Η ανάπτυξη ήταν μάλλον αργή μέχρι πρόσφατα, και στη συνέχεια επιτάχυνε σημαντικά. Ορισμένοι τομείς της οικονομίας τα πάνε πολύ, πολύ καλά, και η κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη».

Εκτός από την Ευρώπη, η Ελλάδα στρέφει το βλέμμα της προς τα νοτιοανατολικά. «Γίνεται λόγος για ένα νέο Βυζάντιο», πρόσθεσε ο Λέσερ. «Μεγάλο μέρος αυτής της νέας δυναμικής συνδέεται με περιοχές με τις οποίες η Ελλάδα είχε ιστορικά πολύ στενούς δεσμούς».

Αυτό επιβεβαιώνεται από την Henley & Partners, η οποία ασχολείται με τον σχεδιασμό θεμάτων διαμονής και υπηκοότητας για εύπορους. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ενδιαφέρον για μετεγκατάσταση στην Ελλάδα έχει αυξηθεί ραγδαία, καθιστώντας τη χώρα τον δεύτερο πιο δημοφιλή προορισμό μετά το Σεντ Κιτς και Νέβις. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στους Τούρκους πολίτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των αιτήσεων για «χρυσές βίζες».

Μάριο Ραφαέλ: «Η Ελλάδα ανταγωνίζεται προορισμούς για ακριβά βαλάντια, όπως το Μιλάνο και το Ντουμπάι»

«Η Ελλάδα ανταγωνίζεται όλο και περισσότερο για την προσοχή των ίδιων οικογενειών με διεθνή κινητικότητα που εξετάζουν προορισμούς όπως το Μιλάνο και το Ντουμπάι», δήλωσε ο Μάριο Ραφαέλ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Μερικοί από τους νεοαφιχθέντες ενδέχεται να εγκατασταθούν στο Ελληνικό.

«Το 50% των αγοραστών είναι ντόπιοι, το 20% μέλη της ελληνικής διασποράς και το 30% ξένοι», δήλωσε ο Ανδρέας Καμπανέλλας, εμπορικός διευθυντής του τμήματος κατοικιών.

Οι τυπικοί Βρετανοί αγοραστές, συχνά με παιδιά, εργάζονται στον χρηματοοικονομικό τομέα ή αναζητούν ένα μέρος όπου θα μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως. «Υπάρχουν άνθρωποι που μετακομίζουν για φορολογικούς λόγους», είπε. «Αρχίζουν να εξετάζουν την Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Ιταλία, και στη συνέχεια την Ελλάδα, και το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό είναι το Ελληνικό».

ΠΗΓΗ: www.thetimes.com