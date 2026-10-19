Μια ξεχωριστή τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον γνωστό ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, από το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς κατά την διάρκεια του αγιασμού που συνδυάστηκε με την έναρξη της νέας περιόδου του Ωδείου τής Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Η τιμητική εκδήλωση και η βράβευση στον Πειραιά

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε για την προσφορά των υποτροφιών «Γεώργιος Τσούκαλης» και την αδιάκοπη προσφορά του στο Μητροπολιτικό Ωδείο, όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στο τιμητικό δίπλωμα που φέρει τις υπογραφές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ και του Γενικού Διευθυντή του Ωδείου, κ. Νικολάου Αμοργιανού.

Περισσότερα από 35 χρόνια αγώνα κατά της αρχαιοκαπηλίας

Περισσότερα από 35 χρόνια αγώνα κατά της αρχαιοκαπηλίας χαρακτηρίζουν τον Γιώργο Τσούκαλη ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με έναν πολυετή και επίμονο αγώνα για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπτύσσοντας σημαντική εθελοντική δράση κατά της αρχαιοκαπηλίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν συμβάλει στην αποκάλυψη σημαντικών υποθέσεων παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και στον εντοπισμό χιλιάδων πολιτιστικών θησαυρών.

Σύμφωνα με δημοσιευμένες δηλώσεις του, ήδη από το 2024 η ομάδα του είχε συμβάλει στην παράδοση 16.619 αρχαιοτήτων στην ελληνική πολιτεία. Στην πολυετή διαδρομή του περιλαμβάνονται σημαντικές υποθέσεις, όπως η συμβολή του στην υπόθεση των κλεμμένων αρχαιοτήτων του Μουσείου της Κορίνθου, αλλά και έρευνες για τον εντοπισμό αρχαιοτήτων στην Ήπειρο. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του 2023 στα Ιωάννινα, όταν, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, εντοπίστηκαν 14 αρχαιότητες, μεταξύ των οποίων αντικείμενα ρωμαϊκής εποχής και αρχαία νομίσματα. Αντίστοιχα, το 2025, πληροφορίες που διαβίβασε στις αρμόδιες αρχές συνέβαλαν στην αποκάλυψη υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας στην Κρήτη, κατά την οποία έξι άτομα κατηγορήθηκαν για εμπλοκή σε απόπειρα παράνομης πώλησης 46 αρχαίων αντικειμένων.

Η δράση του έχει αποτελέσει αντικείμενο δημοσιογραφικών αφιερωμάτων, ενώ ο ίδιος έχει καταγράψει μέρος των ερευνητικών του εμπειριών στο βιβλίο «Λαθρέμποροι Ιστορίας – Επιστροφή των 20 Θησαυρών».

Παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα, ο Γιώργος Τσούκαλης στηρίζει έμπρακτα τη μουσική εκπαίδευση μέσω των υποτροφιών που φέρουν το όνομά του στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Η συγκεκριμένη προσφορά αναδεικνύει μια ακόμη πλευρά της κοινωνικής του παρουσίας, με επίκεντρο τη στήριξη της παιδείας, της μουσικής καλλιέργειας και του πολιτισμού.

Στο πλαίσιο της τιμητικής εκδήλωσης, στον Γιώργο Τσούκαλη προσφέρθηκε επίσης μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου, προσωπικού του προστάτη. Με αφορμή τη βράβευσή του, ο ίδιος δήλωσε: «Ευχαριστώ από καρδιάς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ και τον Διευθυντή του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, κ. Νίκο Αμοργιανό, για την τιμή στο πρόσωπό μου και το υπέροχο δώρο, την εικόνα του προστάτη μου, Αγίου Γεωργίου». Η τιμητική διάκριση από το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς έρχεται να αναδείξει την αξία της έμπρακτης προσφοράς στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, δύο τομείς που, όπως και η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνδέονται άρρηκτα με τη διατήρηση της ιστορικής και πνευματικής ταυτότητας του τόπου μας.

Ο Νίκος Αμοργιανός από την πλευρά του τόνισε μεταξύ άλλων: « Ήταν ένας ξεχωριστός αγιασμός στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, με απονομές Πτυχίων, βραβεύσεις, υπέροχες μελωδίες, εν μέσω πλήθους κόσμου».

Εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας

Στην εκδήλωση που παρακολούθησε πλήθος κόσμου παραβρέθηκε εκπροσωπώντας τον αρχηγό ΓΕΝ Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα ο πλοίαρχος Ιωάννης Αντωνίου, τον αρχηγό της Ελληνικής αστυνομίας Δημήτριο Μάλλιο ο διευθυντής της διεύθυνσης αστυνομίας Πειραιά υποστράτηγος Αριστείδης Λυμπεράτος, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Δημητρίου Χούπη ο ταξίαρχος Νεκτάριος Μαρκάκης κσι ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΑ Δημοσθένη Γρηγοριάδη η σμήναρχος Τριανταφυλλιά Κοράκη – Φώλλη.