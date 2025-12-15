Για το αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στην Κυψέλη, σε βάρος 14χρονης μαθήτριας, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, στο κτήριο που συστεγάζονται το 15ο και το 60ο Γυμνάσιο Αθηνών, μίλησε η αδερφή της 16χρονης δράστιδος.

Η ίδια θέλησε να δώσει τη δική της εκδοχή, κάνοντας λόγο ​για ύβρεις που δέχθηκε η αδελφή της.

Μιλώντας για το περιστατικό, υποστήριξε πως η επίθεση δεν έγινε αναίτια, αλλά ήταν αποτέλεσμα λεκτικής βίας.

«Την προκαλούσαν και την έβριζαν»

​«Απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο» ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, η αδελφή της δέχτηκε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς:

«Της είπε “πρεζάκι”, “βρωμιάρα” και “τι κάνει εδώ πέρα” και τέτοια».

​Η ίδια θέλησε να υπερασπιστεί τον χαρακτήρα της αδελφής της, τονίζοντας:

«Δεν είναι τρελή, να πάει και να της επιτεθεί. Είναι μια χαρά κοπέλα, εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο. Γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».

Το περιστατικό στο προηγούμενο σχολείο

​Αναφορικά με το παρελθόν της μαθήτριας και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, η αδελφή της επιβεβαίωσε ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό στο παλιό της σχολείο, αλλά υποβάθμισε την έκτασή του.

​«Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση. Αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο» σημείωσε, προσθέτοντας πως στο νέο σχολείο δεν γνώριζαν το παρελθόν της καθώς πήγαινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι η 14χρονη τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με το ΕΚΑΒ. Ειδικότερα, έκανε δύο ράμματα στο χέρι ενώ είχε και εκδορές στη κοιλιά. Δεν είναι σαφές ακόμα αν πρόκειται για προγραμματισμένο «ραντεβού» ή απλή επίθεση.

Το μαχαίρι τύπου πεταλούδα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 21cm με λάμα 9 εκατοστών.

Η 16χρονη προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και άλλων υπηρεσιών πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των παιδιών που συμμετείχαν στη συμπλοκή, καθώς και εξετάζεται το αν προυπήρχε bullying πίσω από την επίθεση.

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Διαβάστε το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου: