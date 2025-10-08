Μετά από μία μικρή διακοπή, η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη συνεχίζεται το μεσημέρι της Τετάρτης 8/10, με την Εισαγγελέα να αποφαίνεται ενοχή για το Βασίλη Μπισμπίκη.

Θυμίζουμε πως σήμερα το πρωί, ο Βασίλης Μπισμπίκης έφτασε στην Ευελπίδων για να απολογηθεί για τις πράξεις του, καθώς χτύπησε τρία οχήματα και έκανα ζημιά σε μία γκαραζόπορτα με το αυτοκίνητό του.

Η πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη ζήτησε να καταθέσει ο αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Φιλοθέης με τον οποίο είχε επικοινωνήσει η συνεργάτιδά του για να τον ενημερώσει για το τροχαίο του ηθοποιού.

Όπως υποστηρίζουν οι συνήγοροι του ηθοποιού, δεν έχει γίνει καταγραφή της κλήσης στο ΑΤ Φιλοθέης και συνεπώς αυτό το τηλεφώνημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εισαγγελέας ή θα δεχόταν τα έγγραφα που κατέθεσαν, που είναι το μητρώο κλήσεων ή θα έδινε αναβολή και θα εκδικαζόταν άλλη μέρα η υπόθεση για να έρθει ο αξιωματικός υπηρεσίας από το ΑΤ Φιλοθέης.

Τελικά, η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε και η δίκη συνεχίστηκε κανονικά.