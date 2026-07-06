Μετά από μαραθώνιες απολογίες τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 16χρονος κατηγορούμενος, ενώ οι άλλοι επτά οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού που αντιμετωπίζουν το μισό ποινικό κώδικα από εγκληματική οργάνωση, μέχρι και διακίνηση ναρκωτικών σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως να μην παρακολουθούν αθλητικούς αγώνες.

Έφτασαν δε στο σημείο να επιχειρήσουν να περάσουν ναρκωτικά ακόμα και στις φυλακές Κορυδαλλού, πετώντας τις ουσίες από έξω, αλλά βρήκαν… τοίχο και έτσι τα ναρκωτικά δεν κατάφεραν να φτάσουν στον κρατούμενο παραλήπτη.

Οι περισσότεροι αρνούνται τις κατηγορίες και ισχυρίζονται ότι τα ναρκωτικά ήταν για δική τους χρήση.

Δείτε βίντεο από τη δράση τους:

Η έρευνα έδειξε αδιανόητες επιθέσεις με οπαδούς αντίπαλων ομάδων, με σφυριά, ρόπαλα, ακόμα και μαχαίρια. Μάλιστα, ένας από τους κατηγορούμενους ισχυρίστηκε ότι σε συμπλοκή που έγινε στον Κολωνό, πριν από έναν χρόνο, δεν ήταν ο δράστης, αλλά το θύμα και είπε ψέματα, καθώς φοβόταν αντίποινα.

Η έρευνα των Αρχών στηρίχτηκε και σε συνομιλίες όπου οι περιγραφές των κατηγορούμενων και όχι μόνο, για τα… κατορθώματά τους, προκαλούν σοκ.

Ένας από τους διαλόγους που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνει τα όσα γίνονταν:

Α: Είσαι καλά;

Β: Μια τσιμπιά έχω φάει και ένα σιδερομπούνι.

Α: Κατάλαβες ποιοι είναι;

Β: Γαύροι, γαύροι.

Α: Ώπα ρε μπρο… Στη ρίξανε από πίσω;

Β: Ήρθανε τέσσερα – πέντε μηχανάκια και ένα αμάξι. Εμένα με πετάξανε κάτω έξι και με πατάγανε.

Σε άλλη συνομιλία το θύμα της επίθεσης παραδέχεται και πάλι ότι έχει φάει πολύ… ξύλο και ότι τον έχουν χτυπήσει με μαχαίρι.

Α: Καλά είσαι;

Β: Έχω φάει πολύ ξύλο, δεν μπορώ να κουνηθώ.

Α: Έφαγες πολύ;

Β: Ναι έφαγα και μαχαιριά.

Α: Έχουν βίντεο;

Β: Δεν ξέρω, μου πήρανε κλειδιά, παπούτσια.

Στις συνομιλίες αποκαλύπτεται ότι απειλούσαν κόσμο, ακόμα και με όπλα. Μάλιστα έλεγαν σε υποψήφιο θύμα τους: «Την επόμενη φορά θα σε “πιστολιάσω” κιόλας».

Στους οπαδούς αποδίδονται συμπλοκές με οπαδούς του Ολυμπιακού, του Ατρομήτου και της Λάρισας.

Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, απολογούνται τα δύο αρχηγικά μέλη, μεταξύ των οποίων και ο 29χρονος που είχε εμπλοκή το 2023 στα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη.