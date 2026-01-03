Κλιμακώνεται ο αγώνας των αγροτών και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο στα Μάλγαρα. Όλες οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν εκεί.

Σύμφωνα με τους αγρότες, δεν έχει υπάρξει κανένα ουσιαστικό βήμα από την πλευρά της κυβέρνησης για να επιλυθούν τα προβλήματα τους.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στο «τραπέζι» βρίσκονται η κάθοδος χιλιάδων τρακτέρ στην Αθήνα, καθώς και το γενικό κλείσιμο δρόμων.

Οι αγρότες τονίζουν ότι θα διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων και οι δράσεις τους θα εφαρμοστούν από την επόμενη εβδομάδα.

Το πρώτο βήμα για την έναρξη επικοινωνίας με την κυβέρνηση

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων, και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των αγροτών, δήλωσε πως την Κυριακή αναμένεται να γίνει το πρώτο βήμα για την έναρξη επικοινωνίας με την κυβέρνηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κ. Ανεστίδης μιλώντας σε δημοσιογράφους, μετά τη συνέλευση στο μπλόκο των Μαλγάρων, σημείωσε ότι στη γενική συνέλευση της Κυριακής θα τεθεί το πλαίσιο για το άνοιγμα διαύλου συνεννόησης.

Συνέλευση σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας

Θα πραγματοποιηθεί σήμερα γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας για να αποφασιστεί με ποια θέση θα προσέλθουν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη.

Φαίνεται πως οι εκπρόσωποι από το μπλόκο της Νίκαιας τονίζουν ότι η θέση τους είναι ξεκάθαρη από την αρχή καθώς ζητούν να βγει ο πρωθυπουργός, το Μαξίμου, τα κυβερνητικά στελέχη και να πουν καθαρά ότι απαντούν με συγκεκριμένο τρόπο, με χρονοδιαγράμματα και με ποσά, στα βασικά αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, τα οποία αφορούν στο κόστος παραγωγής, στην ευλογιά των αιγοπροβάτων και στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και τότε θα πάνε σε αυτόν τον διάλογο.

Μέχρι τότε η κλιμάκωση είναι αυτή που θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα, λένε οι αγρότες.