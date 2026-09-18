Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10:00 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Η Μαργαρίτα Τσαντ-Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, ήταν μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες γυναίκες της μεταπολεμικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, Αμερικανίδα στην καταγωγή και Ελληνίδα στην πολιτική και κοινωνική της διαδρομή, συνδέθηκε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ υπήρξε μητέρα τεσσάρων παιδιών, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Νίκος Παπανδρέου.

Όμως η Μαργαρίτα Παπανδρέου δεν έμεινε στην Ιστορία απλώς ως «η σύζυγος του Ανδρέα». Η ίδια δημιούργησε τη δική της πολιτική και κοινωνική διαδρομή, με επίκεντρο τα δικαιώματα των γυναικών και την ειρήνη.

Πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενείς θα την αποχαιρετήσουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.