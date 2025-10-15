Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 12 θα απολογηθούν οι δύο δράστες που εμπλέκονται στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Η δίωξη για τον φερόμενο εκτελεστή, περιλαμβάνει τις κατηγορίες για φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία κατά συρροή, συνέργεια στις δύο απόπειρες του παρελθόντος και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Για τον συνεργό του η κατηγορίες περιλαμβάνουν την ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και την φυσική αυτουργία στις δύο απόπειρες του παρελθόντος.