Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών έχουν ζητήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από την ανακοίνωση της απόφασής της να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες , τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απηύθυναν email στην κυρία Καρυστιανού ήδη από το Σάββατο, στην οποία της ζητούν να αποχωρήσει από την προεδρία.

«Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail»

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. To Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου», είχε πει την Παρασκευή (9/1), η Μαρία Καρυστιανού, σε δηλώσεις κατά την έξοδό της από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο με τις αμαξοστοιχίες.