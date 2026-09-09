Οι έρευνες για την αιτία που οδήγησε στην αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, βρίσκονται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο έμπειροι πιλότοι, ο 40χρονος Επισμηναγός, Ιωάννης Μπλέσιας, και ο 37χρονος Σμηναγός, Δημήτρης Πέτρου, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους, αλλά και όλη τη χώρα.

Το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom πραγματοποιούσε πτήση – επίδειξη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, και με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί, εκείνο έχασε ύψος απότομα και συνετρίβη στις εγκαταστάσεις της τοπικής επιχείρησης «ΨΕΚΑ ΑΒΕΕ».

Στον Κατσικά Ιωαννίνων το ύστατο χαίρε στον Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και η τοπική κοινωνία θα πουν αύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, το ύστατο χαίρε στον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έπεσε στο καθήκον κατά τη διάρκεια της αεροπορικής τραγωδίας στην Τανάγρα.

Η εξόδιος ακολουθία για τον νέο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας θα τελεστεί στις 16:30 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής και να αποχαιρετήσουν από κοντά τον εκλιπόντα, η σορός του θα βρίσκεται στο ναό μία ώρα νωρίτερα, από τις 15:30.

Ο πρόωρος χαμός του 37χρονου σμηναγού έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του, ενώ η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, και ιδιαίτερα τις τοπικές κοινωνίες των Πραμάντων Ιωαννίνων και του Πολυσταφύλου Πρέβεζας, με τις οποίες η οικογένειά του διατηρεί στενούς δεσμούς.

Η αυριανή τελετή στον Κατσικά αναμένεται να γραφτεί ως η τελευταία πράξη μιας ανείπωτης τραγωδίας για την ελληνική αεροπορία και τον τόπο του.

Στον Πύργο Ηλείας το τελευταίο «αντίο» στον Επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η Ηλεία αποχαιρετά αύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί, τον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με το αεροσκάφος F-4 Phantom στην Τανάγρα.

Η εξόδιος ακολουθία για τον αδικοχαμένο ιπτάμενο της Πολεμικής Αεροπορίας θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Εκεί αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και εκατοντάδες πολίτες που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του.

Το «παρών» στην τελετή θα δώσει και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αμέσως μετά την εξόδιο ακολουθία, η πομπή θα κατευθυνθεί στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή του αεροπόρου.

Τα δύο νέα βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του Phantom

Δύο νέα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές της συντριβής και της έκρηξης του μαχητικού αεροσκάφους. Το οπτικό υλικό καταγράφει φλεγόμενα συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος και τη μεταγενέστερη ισχυρή έκρηξη πίσω από δέντρα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις έντονες στιγμές πανικού, την αλλαγή στον ήχο του κινητήρα και την προσπάθειά τους να πλησιάσουν, η οποία εμποδίστηκε από τη φωτιά.

Η αυτοθυσία των πιλότων

Οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής συγκλίνουν στο ότι οι δύο έμπειροι χειριστές κράτησαν το αεροσκάφος στον αέρα μέχρι την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας την πτώση πάνω σε κατοικημένο οικισμό και αποτρέποντας μια τραγωδία με εκατοντάδες θύματα.

Η απόφασή τους να μην ενεργοποιήσουν το σύστημα διαφυγής συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια οδήγησης του Phantom μακριά από τις κατοικίες, με αποτέλεσμα αυτό να συντριβεί τελικά σε εκτός αεροδρομίου, αλλά μη επανδρωμένη περιοχή.

Στρατιωτικές πηγές τονίζουν ότι το αεροσκάφος ήταν απολύτως αξιόπλοο, είχε συντηρηθεί πλήρως βάσει πρωτοκόλλων και συμμετείχε σε πτήση διέλευσης και όχι αεροπορικής επίδειξης, αποκλείοντας τα σενάρια που αποδίδουν το ατύχημα στην παλαιότητα του σκάφους.

Πρόκληση μηχανικής βλάβης ή ξαφνική αστοχία συστημάτων

Με βάση την τεράστια πτητική εμπειρία του πληρώματος, το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, καθώς οι πιλότοι γνώριζαν σε βάθος τη συμπεριφορά και τις δομικές αντοχές του αεροσκάφους σε συνθήκες υψηλών πιέσεων.

Οι έρευνες εστιάζουν πλέον σε δύο κεντρικές υποθέσεις: την πρόκληση μηχανικής βλάβης στους κινητήρες λόγω πρόσκρουσης με σμήνος πουλιών ή την ξαφνική αστοχία συστημάτων από τις ασκούμενες δυνάμεις κατά τη διάρκεια των ελιγμών.

Η απότομη απώλεια ύψους με δεξιά στροφή που καταγράφηκε στα βίντεο, παραμένει το κλειδί που θα αναλύσουν οι εμπειρογνώμονες για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.