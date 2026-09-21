Φρουρούμενος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Φιλιατών ο 27χρονος, ο οποίος βρίσκεται εκτός κινδύνου μετά τα τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος στον θώρακά του, στην προσπάθειά του να παραπλανήσει τις Αρχές. Ο ίδιος, αργά το βράδυ της Κυριακής, φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του.

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος επιχείρησε αρχικά να δημιουργήσει ένα διαφορετικό σενάριο, καλώντας στις 21:39 το «100», και υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι δέχθηκε επίθεση από τέσσερις άγνωστους άνδρες.

Λέγεται πως αρχικά είπε στους αστυνομικούς, ότι οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και για άγνωστο λόγο τους επιτέθηκαν και τους χτύπησαν.

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή προκάλεσε από την πρώτη στιγμή τις επιφυλάξεις των αστυνομικών, καθώς η 25χρονη έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό, ενώ ο 27χρονος είχε τραυματισμούς στον θώρακα, τους οποίους, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε προκαλέσει ο ίδιος.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια, συνοδεία αστυνομικών, στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Κατά την εξέτασή του από τους αξιωματικούς της Ασφάλειας, οι ισχυρισμοί του φέρεται να παρουσίασαν αντιφάσεις, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σταδιακά το αρχικό σενάριο. Τελικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος ομολόγησε την πράξη του.

Φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καβγάς με την 25χρονη για οικονομικούς λόγους και ότι, πάνω στην ένταση, της επιτέθηκε με αποτέλεσμα να τη σκοτώσει.

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν παράλληλα το μαχαίρι που χρησιμοποίησε, καθώς ο 27χρονος το πέταξε σε σημείο κοντά στον τόπο της γυναικοκτονίας.

Σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.