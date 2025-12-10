Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου δικυκλιστής παρέσυρε γυναίκα και την τραυμάτισε, σκοτώνοντας τον σκύλο της.

Είχε έλθει από την Αυστραλία για να βρει εργασία και να ζήσει στην Κρήτη

Η γυναίκα από την Αυστραλία είχε έλθει στην Κρήτη μαζί με τον σκύλο της από την Αυστραλία για να βρει εργασία. Ενώ βρισκόταν στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, ο οδηγός δικύκλου την παρέσυρε μαζί με τον σκύλο της με τη γυναίκα να σπάει το χέρι της και τον σκύλο να αφήνει την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του cretalive.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο χέρι, ενώ άτομο που είχε προλάβει να γνωρίσει αυτές τις λίγες ημέρες, που βρίσκεται στην Κρήτη, μετέφερε το σκυλί σε κτηνιατρείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έρευνα από τις Αρχές

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Τροχαία Ηρακλείου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πολύ σύντομα θα ταυτοποιήσουν τον δικυκλιστή, καθώς υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αυτόπτες μάρτυρες.