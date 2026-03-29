Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της μεγάλης Kυρίας του ελληνικού τραγουδιού, της Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες, Σάββατο (28/3), σε ηλικία 87 ετών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».