Την Τρίτη (13/1) αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για το αν και με ποιον τρόπο θα συνεχιστούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς και για τα σημεία και τις μορφές δράσης από την πλευρά των αγροτών. Στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος, καταγράφηκε απουσία κοινής γραμμής, κατά τη διαδικασία συγκρότησης αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης, για τη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Τελικά, στο Μέγαρο Μαξίμου θα προσέλθουν δύο διακριτές επιτροπές. Η πρώτη θα εκπροσωπεί αγρότες από όλες τις περιφέρειες και διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους, ενώ η δεύτερη θα απαρτίζεται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Το αίτημα για ξεχωριστή εκπροσώπηση, τέθηκε από τους ίδιους τους αγρότες και έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση.

Βασικός στόχος των παραγωγών είναι να εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου. Ωστόσο, οι προσδοκίες παραμένουν περιορισμένες, καθώς εκτιμάται ότι δύσκολα θα υπάρξουν πρόσθετες παρεμβάσεις πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ειδικά για το ενεργειακό κόστος, κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης.

Στη συνάντηση θα συζητηθεί και η εμπορική συμφωνία Mercosur μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής. Έντονη ανησυχία εκφράζεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής ρυζιού, καθώς οι εισαγωγές, ιδίως ρυζιού και σιτηρών, αναμένεται να ασκήσουν επιπλέον πιέσεις στις τιμές.

Παρότι η συμφωνία έχει εγκριθεί, οι αγρότες ζητούν πολιτικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και του εισοδήματός τους. Παράλληλα, θα τεθούν διαρθρωτικά ζητήματα, με κυριότερο το πρόβλημα της διασύνδεσης Ε9 και Κτηματολογίου, το οποίο οδηγεί πολλούς αγρότες εκτός επιδοτήσεων, ιδιαίτερα όσους καλλιεργούν μισθωμένα αγροτεμάχια με εκκρεμότητες ιδιοκτησίας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, οι αγρότες αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα, προκειμένου να επανεκτιμήσουν τη στάση τους. Προς το παρόν, οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, τα τρακτέρ βρίσκονται στις εθνικές οδούς χωρίς να διακόπτουν την κυκλοφορία, ενώ κανονικά λειτουργούν και τα τελωνεία σε Εύζωνες, Προμαχώνα και Νίκη. Τέλος, δεν έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, με το ενδεχόμενο αυτό να μετατίθεται για μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον κριθεί απαραίτητο.