Τρόμος τα ξημερώματα στο Κολωνάκι για ηλικιωμένη γυναίκα.

Δύο άγνωστοι, χωρίς κανείς να γνωρίζει τον τρόπο, κατάφεραν να μπουν γύρω στις 2 το πρωί στο διαμέρισμά της που βρίσκεται στον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Βαλαωρίτου, παραβιάζοντας μια ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα. Οι κακοποιοί, δεν σεβάστηκαν τίποτα, και τρομοκράτησαν την 85χρονη, λες και θα μπορούσε να τους αντιμετωπίσει.

Της έδεσαν τα πόδια με ταινία και άρχισαν να ψάχνουν όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Άρπαξαν κοσμήματα, αξίας περίπου 10 χιλιάδες ευρώ, αλλά και το κινητό της τηλέφωνο ώστε να μην μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν.

Η άτυχη ηλικιωμένη που έμενε μόνη της, κατάφερε ύστερα από τρεισήμισι ώρες να λυθεί και με όσο κουράγιο της είχε απομείνει κατέβηκε στο δρόμο και ζήτησε βοήθεια από ένα γειτονικό καφέ. Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία που πήγε στο σημείο, και ξεκίνησαν έρευνες για την συλλογή στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Την προανάκριση για το περιστατικό, που έγινε στην «καρδιά» της Αθήνας, ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος.