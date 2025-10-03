Ένα ακόμα περιστατικό εξαπάτησης ηλικιωμένων με πρόσχημα την διαρροή ρεύματος καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου. Όλα συνέβησαν χθες (2/10) όταν μία 87χρονη γυναίκα δέχθηκε ένα τηλεφώνημα στο σπίτι της από δήθεν τεχνικό της ΔΕΔΔΗΕ που της ανέφερε πως έβλεπε διαρροή ρεύματος στο ρολόι της.

Αφού πείστηκε η 87χρονη, ο απατεώνας της ανέφερε ότι θα πήγαιναν στο σπίτι της τεχνικοί προκειμένου να διορθώσουν το πρόβλημα ωστόσο θα έπρεπε να πληρωθούν. Η ηλικιωμένη τους ανέφερε πως δεν είχε χρήματα ωστόσο την έπεισαν να δώσει τα κοσμήματά της. Μάλιστα, της είπαν να τα αφήσει σε μία λεκάνη έξω από το σπίτι της, όπως και έκανε.

Το αποτέλεσμα ήταν οι απατεώνες να πάρουν τα κοσμήματα και να φύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μόλις η 87χρονη συνειδητοποίησε ότι έπεσε θύμα απάτης κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα σε ένα 24ωρο που σημειώθηκε στο Ηράκλειο με τις αρχές να ερευνούν τις υποθέσεις προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες.

Πηγή: cretapost.gr