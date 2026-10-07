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Ένα άγριο επεισόδιο με αφορμή την ερωτική αντιζηλία σημειώθηκε την Τρίτη (6/10) στη Χαλκίδα, όταν μια 37χρονη γυναίκα υπήκοος Αλβανίας εισέβαλε στο σπίτι της 23χρονης υπηκόου Ρουμανίας, νέας συντρόφου του πρώην συζύγου της.

Η συμπλοκή εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση, με την 37χρονη να τραυματίζει την 23χρονη στα δάχτυλα με φαλτσέτα, να της κουρεύει μέρος των μαλλιών της και να τρέπεται σε φυγή αφού πρώτα της απέσπασε το κινητό τηλέφωνο.

Η δράστις συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η επίθεση στη Χαλκίδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 37χρονη μετέβη στην κατοικία της 23χρονης συντρόφου του πρώην συζύγου της.

Αρχικά ξέσπασε έντονος λεκτικός διαπληκτισμός μεταξύ των δύο γυναικών, ο οποίος γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική συμπλοκή.

Η 37χρονη, φέροντας μαζί της φαλτσέτα:

Επιτέθηκε στην 23χρονη, προκαλώντας της τραύματα στα δάχτυλα του αριστερού χεριού στην προσπάθειά της να αμυνθεί.

προκαλώντας της τραύματα στα δάχτυλα του αριστερού χεριού στην προσπάθειά της να αμυνθεί. Τη χτύπησε στο κεφάλι και της έσυρε το σώμα στο πάτωμα.

και της έσυρε το σώμα στο πάτωμα. Έκοψε μέρος από τα μαλλιά της με τη φαλτσέτα.

Διακομιδή στο νοσοκομείο και σύλληψη της δράστιδος

Πριν αποχωρήσει από το σημείο της επίθεσης, η 37χρονη άρπαξε το κινητό τηλέφωνο της 23χρονης.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περιποίηση των τραυμάτων της.

Αστυνομικοί της περιοχής εντόπισαν και συνέλαβαν την 37χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της.