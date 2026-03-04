Ο Γεωργιανός που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα, υποστήριξε την Τρίτη στο δικαστήριο ότι «είναι οδηγός νταλίκας και βρέθηκε στη χώρα για κάποια δουλειά».

Ωστόσο, δεν έπεισαν τα λεγόμενα του, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών χωρίς αναστολή, για την παράνομη είσοδο και παραμονή του στην Ελλάδα.

Ακόμη του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και επιπλέον 200 ευρώ για τα έξοδα του δικαστηρίου.

Οι αρμόδιες Αρχές που διερευνούν την υπόθεση, θεωρούν πως το βασικότερο σενάριο είναι ο άνδρας να είχε στρατολογηθεί από τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για κατασκοπεία «βρίσκεται» πλέον στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες έχει βρεθεί ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Όπως φαίνεται, ο Γεωργιανός τράβηξε εικόνες και με το κινητό του, αλλά και με φωτογραφική μηχανή από τη βάση της Σούδας. Στις φωτογραφίες αποτυπώνονται τα πολεμικά πλοία και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, που κατέπλευσε στις 16 Φεβρουαρίου στην αμερικανική βάση.

Το φωτογραφικό υλικό συνοδεύεται από κρυπτογραφημένο λογισμικό, πράγμα που αποτελεί ενοχοποιητικό στοιχείο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος έφτασε αεροπορικώς στην Αθήνα από Γερμανία, και αμέσως μετά, με εσωτερική πτήση, πήγε στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκλεισε ξενοδοχείο στον κόλπο, με θέα προς την βάση.

Στις 16 Φεβρουαρίου, προσπάθησε μάλιστα να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο με την προνονομιακή θέα που είχε κλείσει και το περασμένο καλοκαίρι ο Αζέρος, που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στις 24 Φεβρουαρίου κατελήφθη να περιφέρεται πάλι στον κόλπο με ένα μισθωμένο αυτοκίνητο, να φωτογραφίζει και να βιντεοσκοπεί τις εγκαταστάσεις και τα πλοία.

Έμενε μόνος και όσες φορές βγήκε έξω, φορούσε μονίμως γυαλιά και καπέλο και έκανε μόνο τις συγκεκριμένες βόλτες, χωρίς να επισκεφτεί άλλους χώρους και τουριστικά αξιοθέατα, ως δήθεν τουρίστας που ήταν στην Κρήτη, επί έναν ολόκληρο μήνα.

Αφού ολοκληρώθηκε, όπως όλα δείχνουν, η αποστολή του, πιθανόν για λογαριασμό των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, και έστειλε με κρυπτογραφημένο λογισμικό το υλικό στον αποδέκτη του, επέστρεψε χθες στην Αθήνα αεροπορικώς, όπου και αποφασίστηκε η επιχείρηση της ΕΥΠ για την προσαγωγή του και την ανάκρισή του.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται από τις ελληνικές Αρχές ως σοβαρή, λόγω και της χρονικής συγκυρίας, και βεβαίως εξετάζεται αν ο αποδέκτης ήταν οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες (κάτι που θεωρείται βέβαιο), οι οποίες κατά καιρούς στρατολογούν Αζέρους ή άλλες εθνικότητες από την γύρω περιοχή, για τέτοιου είδους αποστολές, όπως είχε γίνει και το περασμένο καλοκαίρι στη Σούδα και όπως έχει γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Κύπρο, με την διαφορά ότι πλέον πρόκειται για μία εμπόλεμη περίοδο.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έχουν ενημερωθεί από την ΕΥΠ και συμμαχικές μυστικές Υπηρεσίες, για να διαπιστωθεί αν ήταν «χαρτογραφημένος». Ενώ στην κατοχή του έχει βρεθεί πλούσιο ψηφιακό υλικό που τον ενοχοποιεί, για το οποίο αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία, για να γίνει και η νόμιμη ανάλυση του υλικού στα εγκληματολογικά εργαστήρια.