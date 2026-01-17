Παρελθόν και τυπικά αποτελεί η 1η Στρατιά στη Λάρια καθώς ως γνωστόν έχει πια καταργηθεί και αποτελεί τυπική διαδικασία η μετάβασή της σε Γενική Επιθεώρηση Στρατού (ΓΕΠΣ).

Οι τίτλοι τέλους έγιναν πράξη με την αλλαγή στα γράμματα της επιγραφής στην πύλη της.

Στη νέα επιγραφή αναγράφεται: «Στρατόπεδο Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα».

Υπενθυμίζεται πως στις κρίσεις του ΚΥΣΕΑ που έγιναν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο νυν διοικητής της 1ης Στρατιάς, αντιστράτηγος, Σταύρος Παπασταθόπουλος, ορίστηκε ως Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, και Διοικητής παράλληλα του Ευρωπαϊκού Στρατηγείου (EU – OHQ).