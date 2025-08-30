Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με τους νόμους 5167/2024 και 5220/2025, ιδρύθηκε η νέα εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

«Στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και η αξιολόγηση του προσωπικού, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας και διακυβέρνησης» τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Γιώργος Ιωάννου – Πρόεδρος: Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών στο ΟΠΑ, με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και αγορών ενέργειας. Από το 2024 ήταν Πρόεδρος του ΟΣΕ.
  • Χρήστος Παληός – Διευθύνων Σύμβουλος: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με MBA. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, με εμπειρία στη διοίκηση έργων υποδομών
  • Χρύσα (Κρίστη) Αγαπητού – Αντιπρόεδρος: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων και την επιχειρησιακή στρατηγική
  • Ευάγγελος Χριστογιάννης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: Πολιτικός Μηχανικός με διδακτορικό στην οικονομική αποδοτικότητα σιδηροδρομικών διαδρόμων
  • Αθανάσιος Στάβερης – Μέλος ΔΣ: Ιδρυτής της εταιρείας Tools of Tech με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Κατερίνα Δεμερούτη – Μέλος ΔΣ: Γενική Διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης στη ΣΤΑΣΥ
  • Μάριος Μπόμπουλος – Μέλος ΔΣ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με διεθνή εμπειρία στη Βρετανία και στην Ελλάδα, με έμφαση σε έργα σιδηροδρόμων και ενέργειας.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #«Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» #ΟΣΕ #τρένα