Ο υπνοθεραπευτής της Κηφισιάς είναι το νέο «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στην έρευνα των Αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ίδιος πήγε αυτοβούλως στον ανακριτή, την Τετάρτη 16/09 (μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη) να καταθέσει ότι ήταν ο αποδέκτης της φωτογραφίας που έστειλε η γιατρός από το κινητό της την ώρα που ο δημοφιλής ερμηνευτής υποβαλλόταν στην μοιραία θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της.

Συνεργαζόταν μαζί της και δήλωσε έκπληκτος για όσα συνέβησαν, μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης και διευκρινίζοντας πως ο ανακριτής του όρισε κατάθεση για την ερχόμενη Δευτέρα.

Μια ματιά στην ιστοσελίδα του πιστοποιεί την επαγγελματική του σχέση με το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών. Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 έκανε «σεμινάρια και εργαστήρια» στον χώρο του δεύτερου ιατρείου που διατηρούσε το ζεύγος των προφυλακισμένων γιατρών, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 6 στο Κολωνάκι.

Μάλιστα, στις σχετικές κοινοποιήσεις αναφέρεται ότι το κόστος ανά άτομο για συμμετοχή στο εργαστήριο ήταν 350 ευρώ ενώ ο τόπος διεξαγωγής ήταν στον «ανακαινισμένο και εξαιρετικά διαμορφωμένο, φιλόξενο χώρο του νέου ολιστικού ιατρείου των Δρ Γάκα και Θεοδωρόπουλου».

Στο σεμινάριο του ο υπνοθεραπευτής ανέφερε χαρακτηριστικά : «Θα βυθιστούμε στις πιο πρόσφατες έρευνες για να κατανοήσουμε την φυσιολογία του ύπνου. Θα μάθουμε και θα κατανοήσουμε τι είναι:

Ημερολόγιο ύπνου.

Οι κύκλοι του ύπνου και τα στάδια τους

Τα υπνογραφήματα, η τεχνολογία μελέτης του ύπνου και η κατανόηση της.

Ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού.

Η αδενοσίνη και η μελατονίνη.

Η στέρηση ύπνου και οι επιπτώσεις του.

Οι πιο διαδεδομένες διαταραχές ύπνου.

Πως να κοιμόμαστε σωστά

Πως να διαχειριζόμαστε την αϋπνία

Πως να διαχειριστούμε την μάστιγα της εποχής μας, την χρόνια έλλειψη ύπνου».

Το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο υπνοθεραπευτής την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο του Κολωνακίου, τον περίμενε στην Κηφισιά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση του οδηγού ταξί, που τον μετέφερε στο Κολωνάκι. «Είχαμε συμφωνήσει από πριν πως θα τον περιμένω να τελειώσει και πως μετά θα πηγαίναμε στην Κηφισιά, χωρίς να μου πει ακριβώς πού, παρά μόνο πως θα καθόμασταν στην Κηφισιά περίπου δύο ώρες».

Κι αυτή δεν θα ήταν η πρώτη τους συνάντηση. Δύο ημέρες πριν το μοιραίο ραντεβού στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συναντηθεί με τον υπνοθεραπευτή στο Ψυχικό. Ήταν όμως εκείνος που τον παρότρυνε να επισκεφθεί το ιατρείο του Κολωνακίου;

«Ο άνθρωπος αυτός πήγαινε χρόνια εκεί. Ο κύριος αυτός (Μαζωνάκης) πήγαινε χρόνια για υδροθεραπείες εκεί. Αρκεί αυτή η απάντηση; Σας εξηγώ λοιπόν ότι ήταν πελάτης της κυρίας (…) επί χρόνια» είπε μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης ο Νίκος Κομιανός.

Εν τούτοις, το ζήτημα που εξετάζεται πλέον είναι το γιατί υποβλήθηκε ο Μαζωνάκης στην πλασμαφαίρεση και πώς πείστηκε. Μήπως ο υπνωτισμός λειτουργούσε ως έναυσμα; Μία εκδοχή θέλει τους υπνωτιστές να θεωρούν ως προαπαιτούμενο την αποτοξίνωση του οργανισμού.

«Πας να ανοίξεις το κουτί τις ψυχής σου. Δεν πας τοξικομένος. Δεν πας γεμάτος τοξίνες» έλεγε ο υπνοθεραπευτής. Η αποτοξίνωση του οργανισμού αποτελούσε ζητούμενο και για την κατηγορούμενη γιατρό: «Έχω στη διάθεσή μου ένα καινούργιο μηχάνημα το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος». Τα κρίσιμα ερωτήματα θα απαντηθούν σύντομα ενώπιον του ανακριτή.