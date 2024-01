Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων συμμετέχει σε άλλο ένα πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: Team Spirit-support of inclusive education and environment in classes through sportive activities με κωδικό: 2021-1-CZ01-KA220-SCH-000024603.

Σε ανακοίνωσή του το εν λόγω σχολείο επισημαίνει:

Συνεχίζοντας την παράδοση του σχολείου μας και με στόχο την εξωστρέφεια των σχολικών μονάδων και τη συνεχή εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών, εκπονήσαμε άλλο ένα πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο:Team Spirit–support of inclusive education and environment in classes through sportive activities με κωδικό: 2021-1-CZ01-KA220-SCH-000024603 και συμμετέχουσες χώρες την Τσεχία, την Τουρκία και την Πολωνία. Το πρόγραμμα αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό για όλους, καθώς μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τα παραολυμπιακά αθλήματα αλλά και να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, τις μάχες που καλούνται να δώσουν καθημερινά, τις ήττες αλλά και τις νίκες που βιώνουν και τις δυνατότητες συμπερίληψης που παρέχει ο αθλητισμός.

Εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργάστηκαν μεταξύ τους προκειμένου να επιτύχουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Έγραψαν θεατρικά έργα, τα μετέφρασαν, ανέβασαν θεατρικές παραστάσεις, διοργάνωσαν αθλητικές δραστηριότητες, έφτιαξαν αφίσες, παρήγαγαν ψηφιακά βιβλία και γενικά καταπιάστηκαν με δράσεις διαφορετικές από τα συνηθισμένα, σε ένα πλαίσιο οριζόντιας αλληλεπίδρασης. Εκπαιδευτικοί και μαθητές ταξίδεψαν στις χώρες των εταίρων και συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες όπως σκι, κολύμβηση, αγωνίσματα με μπάλα και άλλα. Μίλησαν με εκπαιδευτικούς, φιλοξένησαν και φιλοξενήθηκαν σε σπίτια των παιδιών που συμμετείχαν, επικοινώνησαν στα Αγγλικά και έγιναν οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας τους. Διάβασαν βιβλία για την αναπηρία, όπως Τα Καινούρια μου Πόδια του Βαγγέλη Τασιόπουλου, εμπνεύστηκαν και εκφράστηκαν μέσα από την ποίηση, τη ζωγραφική και το θέατρο. ‘Έπαιξαν boccia και γκολ μπολ και αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι καθόλου εύκολα. Κατανόησαν έτσι τις ξεχωριστές ικανότητες που απαιτούν.

Ταυτόχρονα, έγινε διάχυση των δράσεων και σε άλλα σχολεία, όπως το συστεγαζόμενό μας 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων αλλά και στους νέους μας φίλους στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης. Τα προγράμματα Erasmus είναι μια συγκλονιστική εμπειρία για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Οι γονείς του σχολείου μας αλλά και όλων των σχολείων που συμμετείχαν ήταν πολύτιμοι συνοδοιπόροι μας σε κάθε μας βήμα. Εμπιστεύτηκαν σε μας τα παιδιά τους στα ταξίδια, φιλοξένησαν και φιλοξενήθηκαν, μαγείρεψαν για τους καλεσμένους μας και συνέβαλαν στην υπέροχη ζεστή ελληνική φιλοξενία που καταφέραμε να προσφέρουμε.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις με θέμα την εξάλειψη της οπαδικής βίας με εισηγητές ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και γυμναστές, γνώρισαν παραολυμπιακά αθλήματα όπως η κολύμβηση, ο στίβος και η σκοποβολή μέσα από τις παρουσιάσεις ομοσπονδιακών προπονητών, όπως ο κ. Μαθάς, ο κ. Βουδούρης και ο κ. Τσιφτσόγλου. Παιδιά και εκπαιδευτικοί γνώρισαν τους πρωταθλητές του Boccia, κ. Παπαδάκη και κ. Καραμπείδου. Άκουσαν τις ιστορίες τους και είδαν ότι είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.

Το πρόγραμμα αυτό άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο σχολείο μας. Μας έκανε να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, να είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα έχουμε που σε καμία περίπτωση δεν είναι δεδομένα για όλους. Έβαλε τα πράγματα στην κανονική τους διάσταση. Κι όλα αυτά μέσα από ταξίδια, γνωριμίες με νέους ανθρώπους, παίζοντας και δημιουργώντας. Όλα όσα μάθαμε και πάνω από όλα, όλα όσα νιώσαμε θα κάνουν το πρόγραμμα αυτό αξέχαστο…