Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά και στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, καθώς, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε την Παρασκευή (22/5), το 51% των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ζητά καθοδήγηση για την AI.

«Νέες τάσεις ή επαληθεύσεις / Το AU Student Barometer απαντά με δεδομένα» ήταν το θέμα της Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε, στο Περίπτερο 15 της ΔΕΘ, στο πλαίσιο του «Aristotle Innovation Forum».

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, επεσήμανε ότι η χρήση AI από τους φοιτητές στη Νότια Κορέα ξεπερνάει το 90%, ενώ στις βορειο-ευρωπαϊκές χώρες, τα αντίστοιχα ποσοστά των χρηστών ξεπερνούν το 60%.

«Οι προηγούμενες γενιές έμαθαν να ψάχνουν στις βιβλιοθήκες, ενώ η σημερινή γενιά έμαθε να ψάχνει στο ίντερνετ», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασιάδης.

Ακόμη, υπογράμμισε με νόημα ότι «η επόμενη γενιά θα μάθει να σκέφτεται πιο δημιουργικά από τις μηχανές».

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα νέα αποτελέσματα των ερευνών του «AU S-Bar», το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα συνεχούς αποτύπωσης και ανάλυσης των απόψεων της φοιτητικής κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Το 54% των φοιτητών ζητά καθοδήγηση για την υπεύθυνη χρήση της AI

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Κυριάκος Αναστασιάδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Όπως σας είχα πει και όταν πρωτοξεκινήσαμε το AU Student Barometer, από ιδρύσεως των Ελληνικών Πανεπιστημίων κανένας δεν σκέφτηκε να διαγνώσει τις απόψεις, τις σκέψεις, τις επιθυμίες, τις τάσεις του φοιτητικού κόσμου. Όλοι έχουν άποψη για τις νέες γενιές, χωρίς όμως στοιχεία, χωρίς πραγματικά δεδομένα.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεωρούμε ότι καμιά στρατηγική του ιδρύματος αλλά και του συνόλου των δημόσιων Πανεπιστημίων δεν μπορεί να είναι πραγματιστική και τελικά επιτυχημένη αν δεν στηρίζεται και στις αντιλήψεις και τις ανάγκες των φοιτητών και των φοιτητριών. Και όπως ξέρετε τις ερευνούμε με κυλιόμενες έρευνες που ξεκίνησαν από τους πρωτοετείς το 2025 και συνεχίζονται με τη σημερινή έρευνα.

Αυτή τη φορά προσθέσαμε νέα ερωτήματα και οι απαντήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες! Για παράδειγμα, μόλις κάτω από τα ένα τρίτο -27%- των φοιτητών μας χρησιμοποιεί συστηματικά εργαλεία ΑΙ! Ομολογώ ότι εγώ προσωπικά θα περίμενα υψηλότερα ποσοστά από την Gen Z! Στη ερώτηση όμως “τι θα ήθελες να σου παρέχει το Πανεπιστήμιο σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη;” η εικόνα αλλάζει: το 40% των νέων ζητάει εργαλεία ΑΙ στην εκπαιδευτική διαδικασία, το ένα τρίτο θέλει μαθήματα και workshops για τη χρήση AI εργαλείων, και ένα εντυπωσιακό 54% ζητά καθοδήγηση για την υπεύθυνη χρήση της!

Από τα διεθνή δεδομένα φαίνεται ότι η Gen Z βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθό, ενώ η Alpha -που θα είναι σε λίγα χρόνια οι φοιτητές μας- την αντιλαμβάνεται ήδη ως το ίδιο το περιβάλλον της. Για να το κάνω πιο απλό, οι σημερινοί νέοι σε όλο τον κόσμο δεν θα πουν ότι χρησιμοποιούν ΑΙ, αλλά τη σκέφτονται ως βασική λειτουργία των υπολογιστών, γίνεται, δηλαδή, σταδιακά, η “φυσική” συνθήκη».

«Αυτή η γενιά έμαθε να ψάχνει στο ίντερνετ – Η επόμενη γενιά θα μάθει να σκέφτεται πιο δημιουργικά από τις μηχανές!»

«Πώς στεκόμαστε εμείς απέναντι σε αυτές τις τάσεις; Πάντως όχι με σταυρωμένα χέρια!», υπογράμμισε ο Πρύτανης κ. Αναστασιάδης, ενώ συνέχισε λέγοντας:

«Και δεν βάζω τον πήχη στο ύψος της Νότιας Κορέας όπου η χρήση ΑΙ μεταξύ των φοιτητών ξεπερνάει το 90%, αλλά στις βορειο-ευρωπαϊκές χώρες όπου τα ποσοστά των χρηστών μεταξύ των νέων ξεπερνούν το 60%!.

Οι προηγούμενες γενιές έμαθαν να ψάχνουν στις βιβλιοθήκες.

Αυτή η γενιά έμαθε να ψάχνει στο ίντερνετ.

Η επόμενη γενιά θα μάθει να σκέφτεται πιο δημιουργικά από τις μηχανές!

Για όσους και όσες πιθανώς φοβούνται το μέλλον έχω να πω -και ελπίζω να μην ακουστεί σκληρό!- ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τα Πανεπιστήμια.

Αυτό που θα συμβεί είναι ότι τα Πανεπιστήμια που διδάσκουν τους φοιτητές τους να συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσουν εκείνα που δεν το κάνουν!

Η ευκαιρία για το Αριστοτέλειο είναι να γίνει -αν όχι το πρώτο- ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά δημόσια ΑΙ-native Πανεπιστήμια, δηλαδή Πανεπιστήμιο σχεδιασμένο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει για να διδάσκει στους νέους πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία. Υπάρχει για να τους διδάσκει πότε να τα εμπιστεύονται – και πότε όχι, στη διαμόρφωση της σκέψης τους και των προτάσεών τους. Και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να γνωρίζει βαθιά πως χρησιμοποιούνται!».

Ταυτότητα Έρευνας

Μέγεθος δείγματος: 1.686 φοιτητές & φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Μέθοδος έρευνας: Online συμπλήρωση ερωτηματολογίου με τη βοήθεια συστήματος CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

Σταθμίσεις: Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν εκ των υστέρων ως προς την κατανομή των φοιτητών/φοιτητριών ανά Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ανά έτος και βαθμίδα φοίτησης.

Στη Συνέντευξη Τύπου μίλησαν, επίσης, οι Αντιπρυτάνεις: Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Καθηγητής Νικόλαος Μαγγιώρος, και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε ο Διευθυντής Ερευνών της Palmos Analysis Πασχάλης Τεμεκενίδης.