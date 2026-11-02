Ξέσπασε ο Γιώργος Βάλλης για τα κακώς τεκταινόμενα στον χώρο της ναυσιπλοΐας, θέτοντας ένα πολύ σημαντικό ερώτημα.

«Όταν τα πλοία μεγαλώνουν αλλά τα λιμάνια μένουν ίδια, ποιος εξασφαλίζει ότι ο καπετάνιος θα μπορέσει να δέσει με κακοκαιρία; Και πόσο ακόμη μπορεί η εξυπηρέτηση των νησιών να στηρίζεται στην αντοχή και στην ευθύνη των πληρωμάτων;» αναρωτιέται ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.

Ο Ναξιώτης πρόεδρος, μιλώντας στην εκπομπή «Cyclades On Air», συνέδεσε τις χειμερινές ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τις ελλείψεις των υποδομών και τις συνθήκες εργασίας στη θάλασσα.

Ιδιαίτερα για τις Μικρές Κυκλάδες, αμφισβήτησε κατά πόσο αρκούν επιτυχημένα δοκιμαστικά με καλό καιρό για να απαντηθούν οι δυσκολίες προσέγγισης μεγαλύτερων πλοίων τον χειμώνα. Αναφέρθηκε στην Ηρακλειά, τη Δονούσα, τη Σχοινούσα, επιμένοντας ότι ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον διαθέσιμο χώρο ελιγμών και τις πραγματικές καιρικές συνθήκες. «Δηλαδή και οι άνθρωποι δεν είναι ήρωες» σημείωσε για τους ναυτικούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν αυτές τις γραμμές.

Έθεσε επίσης ζήτημα μειωμένης χειμερινής στελέχωσης, μεταφέροντας όσα, όπως είπε, του ανέφεραν εργαζόμενοι κατά το ταξίδι του προς τη Νάξο. Ο προβληματισμός του αφορά την επάρκεια του πληρώματος σε ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης, όταν η επιβατική κίνηση αυξάνεται σε γιορτές και αργίες. Παράλληλα, έκανε λόγο για πιέσεις προς πλοιάρχους υπό τον φόβο απώλειας της εργασίας τους και επανέλαβε το αίτημά του: «Απαγορευτικό για όλους».

Στις προτάσεις του περιέλαβε ενίσχυση των λιμενικών υπηρεσιών, παρεμβάσεις σε προβλήτες και εγκαταστάσεις πρόσδεσης, επάρκεια ιατρικού εξοπλισμού και τηλεϊατρικής, καθώς και αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη μίσθωση και τον χειρισμό σκαφών. Υποστήριξε ότι οι επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ένωσης δεν βρίσκουν την απαιτούμενη ανταπόκριση.

Η συζήτηση πέρασε και στο κόστος της νησιωτικής μετακίνησης. Ο ίδιος ανέφερε ότι πλήρωσε περίπου 700–800 ευρώ μετ’ επιστροφής, με την οικογένειά του, καμπίνα και αυτοκίνητο, για να επισκεφθεί τη Νάξο. Για τον θαλάσσιο τουρισμό περιέγραψε αρνητική σεζόν, με αρχική πτώση 50%–60% και τελικό αρνητικό απολογισμό 20%–25%, έως 30% για ορισμένα σκάφη. Συνέδεσε την υποχώρηση με το κόστος καυσίμων και την απουσία στήριξης, ενώ στάθηκε στις ελλείψεις θέσεων και βασικών παροχών στις μαρίνες.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί προτάσεις από πολιτικά κόμματα για υποψηφιότητα στην Αττική, διευκρινίζοντας ότι ενδέχεται να είναι υποψήφιος.