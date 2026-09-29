Από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αναζητά ένα σπίτι μέχρι τη δημιουργία μιας αγγελίας, τη διαχείριση των ενδιαφερομένων και τα επόμενα στάδια μιας συναλλαγής, η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να αποκτά συγκεκριμένες εφαρμογές και στην αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Spitogatos, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών παρουσίας του στην ελληνική αγορά, στην Ελλάδα η χρήση των σχετικών εφαρμογών βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο σε σύγκριση με πιο ώριμες αγορές, ωστόσο τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει.

Μία από τις βασικότερες αλλαγές αφορά την ίδια την αναζήτηση ακινήτου. Η κατεύθυνση είναι η σταδιακή μετάβαση από τα κλασικά φίλτρα σε μια περισσότερο συμβουλευτική αναζήτηση. Εργαλεία διαλογικής αναζήτησης και έξυπνων προτάσεων μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες του χρήστη και να συνδέουν τις προτιμήσεις του με τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων ακινήτων.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Spitogatos, τα επόμενα χρόνια τα συστήματα αναζήτησης αναμένεται να μπορούν να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις του ενδιαφερομένου. Η διαφορά είναι ουσιαστική: αντί ο χρήστης να δηλώνει μόνο περιοχή, τετραγωνικά, αριθμό δωματίων και εύρος τιμής, η αναζήτηση μπορεί να εξελιχθεί σε μια διαδικασία καλύτερης κατανόησης του τι πραγματικά αναζητά.

Από λίγες πληροφορίες σε ολοκληρωμένη αγγελία

Δεύτερο πεδίο εφαρμογής είναι η δημιουργία και βελτιστοποίηση των αγγελιών. Ήδη τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αξιοποιηθούν για εμπλουτισμένες περιγραφές, μεταφράσεις, βελτίωση φωτογραφιών, αυτόματη κατηγοριοποίηση και εικονική διαμόρφωση χώρων.

Σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τον Spitogatos, μεγάλο μέρος της δημιουργίας μιας αγγελίας μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Φωτογραφίες σε συνδυασμό με φωνητικές ή γραπτές πληροφορίες θα μπορούν να αποτελούν την πρώτη ύλη από την οποία θα δημιουργείται μια πληρέστερη και εμπλουτισμένη καταχώριση, περιορίζοντας σημαντικά τη χειροκίνητη εργασία.

Αλλαγές αναμένονται και στον τρόπο λειτουργίας των επαγγελματιών της αγοράς ακινήτων. Στις πρώτες εφαρμογές περιλαμβάνονται περιλήψεις τηλεφωνικών κλήσεων, αξιολόγηση ενδιαφερομένων, επακόλουθες επικοινωνίες και βασικές αυτοματοποιήσεις. Παράλληλα, τα πρώτα εργαλεία προγνωστικής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για προτάσεις τιμών, στοιχεία και εκτιμήσεις για την αγορά, καθώς και για την κατανόηση των τάσεων και της συμπεριφοράς των χρηστών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά και στη διαδικασία της συναλλαγής

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, μπορεί να έρθει όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη περάσει από την αναζήτηση και την αγγελία στην ίδια τη διαδικασία γύρω από τη συναλλαγή.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Spitogatos, διαδικασίες υποβοηθούμενες από την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό, στη διαχείριση εγγράφων, στις αυτόματες ενημερώσεις προς όλους τους εμπλεκομένους και γενικότερα στη διαχείριση των επιμέρους σταδίων. Για τους επαγγελματίες αυτό μεταφράζεται σε λιγότερη χειροκίνητη εργασία και περισσότερο χρόνο για εξυπηρέτηση, διαπραγμάτευση και ανάπτυξη σχέσεων.

H εκτίμηση που παρουσιάστηκε είναι ότι η ευρύτερη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη πληροφόρηση, μεγαλύτερη αυτοματοποίηση διαδικασιών, καλύτερη εμπειρία και περισσότερο έλεγχο για τον χρήστη και υψηλότερη παραγωγικότητα για τους επαγγελματίες.

Η θέση του Spitogatos είναι παράλληλα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον επαγγελματία της αγοράς ακινήτων, αλλά να λειτουργήσει ως «πολλαπλασιαστής» των δυνατοτήτων του.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μελαχροινός, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής του Spitogatos: «Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει καθιερωμένες πρακτικές σε ολόκληρη την αγορά, στον Spitogatos εισάγουμε σταδιακά όλο και περισσότερα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, για να κάνουμε την αναζήτηση ακινήτου ακόμα πιο εύκολη και απλή. Αξιοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα ακόμη εργαλείο στην αποστολή μας να βοηθάμε τους χρήστες να βρουν το επόμενο σπίτι τους, με την εμπειρία τους να παραμένει πάντα στο επίκεντρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ