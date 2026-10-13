Οι λέξεις «πυρπολητής» και «πυρπολικό» είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον αγώνα του Έθνους για ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό. Ο τρόμος του τουρκικού στόλου ήταν τα ελληνικά πυρπολικά — βάρκες γεμάτες μπαρούτι που οδηγούσαν οι ήρωες πυρπολητές, άναβαν τη φωτιά στο φυτίλι και απομακρύνονταν με άλλο πλωτό, βλέποντας τα εχθρικά πλοία να τινάζονται στον αέρα.

Σήμερα, τα «μυαλά» του Πολεμικού Ναυτικού έδωσαν τη δική τους απάντηση στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις του ναυτικού πεδίου. Ο σύγχρονος «Πυρπολητής» αποτέλεσε ένα άκρως απόρρητο σχέδιο του ναυτικού επιτελείου και του στόλου.

Πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) μήκους 5 μέτρων, το οποίο είναι αποτέλεσμα σχεδίασης και κατασκευής «made in Hellenic Navy», σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα για την ένταξη μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιχειρησιακές δυνατότητες

Το σκάφος φέρει προηγμένο εξοπλισμό που περιλαμβάνει ηλεκτροοπτικό σύστημα, ραντάρ επιφανείας, αισθητήρες πλοήγησης, συστήματα επικοινωνίας Starlink, καθώς και τον κατάλληλο χώρο για τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών.

Στην πλώρη του δεσπόζει μια χαρακτηριστική «τρίαινα» όπου τοποθετούνται οι πυροκροτητές. Tο σκάφος δε φέρει όπλα, αλλά αποτελεί το ίδιο ένα διαφορετικό όπλο.

Η πλοήγηση του USV πραγματοποιείται μέσω κονσόλας που προσαρμόζεται εύκολα στα πολεμικά πλοία του στόλου, ενώ διαθέτει πολλαπλούς τρόπους κατεύθυνσης ώστε να παραμένει άτρωτο από παρεμβολές τρίτων.

Με μήκος 5 μέτρα, ταχύτητα που ξεπερνά τους 40 κόμβους και υψηλή αυτονομία, ο «Πυρπολητής» σχεδιάστηκε για να καλύπτει αποστολές συλλογής πληροφοριών, θαλάσσιας επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), επιχειρήσεις αντιεπιφανείας (ASUW), αλλά και επιθέσεις αυτοκτονίας (One Way Attack / OWA), με δυνατότητα περαιτέρω αναβαθμίσεων.

Η επίσημη αποκάλυψη και το μέλλον της παραγωγής

Η αποκάλυψη του «Πυρπολητή» έγινε στο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων κατά τα εγκαίνιά του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Ο Υπουργός τόνισε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, το επόμενο βήμα είναι η έναρξη της μαζικής γραμμής παραγωγής του πλωτού.

Παρότι η επίσημη πρώτη του παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης, το ευρύ κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει τον «Πυρπολητή» από κοντά στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, μαζί με άλλες σύγχρονες πλατφόρμες που αναπτύχθηκαν ή αποκτήθηκαν ως αντίμετρα απέναντι στις ασύμμετρες απειλές.