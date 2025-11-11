Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Πρόστιμο 4.000 ευρώ κατεβλήθη στον οδηγό τον οποίο σταμάτησε η Τροχαία, στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου.Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ιονία Οδό στην περιοχή της Άρτας.

Η υπερκατανάλωση αλκοόλ που εντοπίστηκε στο αίμα του μετά από το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε και η οδήγηση χωρίς άδεια, «ευθύνονται» για το γεγονός ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυστηρές ποινές και φυσικά θα πρέπει να καταβάλλει το πρόστιμο των 4.000 ευρώ, 2.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και άλλες 2.000 ευρώ για τη δεύτερη.

Επισημαίνεται ότι είχε υποπέσει στην ίδια παράβαση, αυτήν της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στις 7/6/2025, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για διάστημα 180 ημερών.

Αυτό, βέβαια, από ότι φαίνεται δεν τον προβλημάτισε ιδιαίτερα, αφού από την επόμενη κιόλας ημέρα ξαναγύρισε στις παλιές του κακές συνήθειες.

Επίσης, για κάθε μία από τις δύο τροχαίες παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε ο οδηγός προβλέπεται και η αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 7 έτη.