Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 22χρονος φοιτητής, ο οποίος κατέληξε να πνιγεί από ένα αμάσητο κομμάτι μπέργκερ. Έχει υποστεί σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, έπειτα από παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός βρισκόταν σε εστιατόριο με φίλους στη βορειοανατολική Αττική. Την ώρα που έτρωγαν, δεν μάσησε σωστά την τροφή του, με αποτέλεσμα να την καταπιεί ολόκληρη, προκαλώντας πλήρη απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δύσπνοια. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι όλο αυτό λέγεται πως συνέβη, λόγω μιας διαδικτυακής πρόκλησης.

Οι φίλοι του αναφέρουν ότι ο 22χρονος πανικοβλήθηκε και μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, καθώς, όπως περιγράφουν οι μαρτυρίες, ο φοιτητής είχε μείνει για περισσότερο από δύο λεπτά χωρίς να αναπνέει.

Το γεγονός ότι κανείς γύρω του δεν ήξερε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αποδείχτηκε μοιραίο καθώς το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε και τον παρέλαβε, όταν ήδη είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Η λαβή Χάιμλιχ θα μπορούσε να αποβεί σωτήρια

Στο κατάστημα όπου έγινε το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν γνώριζε κανείς τη λαβή Χάιμλιχ, που ενδεχομένως να είχε αποβεί σωτήρια, για την απόφραξη του αεραγωγού του νεαρού.

Στάση για λαβή Χάιμλιχ

Η λαβή Χάιμλιχ χρησιμεύει στην άμεση απόφραξη των αεραγωγών και συνίσταται σε κοιλιακές ωθήσεις. Ο διασώστης στέκεται πίσω από το θύμα πνιγμού και χρησιμοποιεί τα χέρια για να ασκήσει πίεση στο κάτω μέρος του διαφράγματος. Αυτό συμπιέζει τους πνεύμονες και ασκεί πίεση στο αντικείμενο που βρίσκεται είτε στο φάρυγγα είτε στο λάρυγγα είτε στην τραχεία, σε μια προσπάθεια να το αποβάλει.

Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. του νοσοκομείο «Γεννηματάς». Οι γιατροί καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου έχει προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες στα ζωτικά του όργανα. Τα επόμενα 24ωρα, θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας του.