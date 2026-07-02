Δημόσιο μήνυμα αποχαιρετισμού προς τη σύζυγό του, Βάγια, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε, τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07) απηύθυνε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Παναγιώτης Νέστορας.

Από το ίδιο συμβάν, η κόρη τους και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, τραυματίστηκε και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νοσοκομειακή μονάδα.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Νέστορας χαρακτηρίζει την επίθεση «δολοφονικό χτύπημα», στρέφοντας τα βέλη του κατά των δραστών. Παράλληλα, αναφέρεται στα 47 χρόνια κοινής συζυγικής πορείας, επαινώντας την προσωπικότητα και το πνεύμα προσφοράς της εκλιπούσας, ενώ κάνει ειδική μνεία και στην απώλεια της άλλης τους κόρης, Νικολέτας, η οποία είχε προηγηθεί.

Ο Παναγιώτης Νέστορας υπογράμμισε τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής, σημειώνοντας τη σταθερή παρουσία της συζύγου του στη ζωή της οικογένειας.

Σημείωσε, επίσης, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η νοσηλευόμενη κόρη τους, Αφροδίτη, παραμένουν ψύχραιμοι απέναντι στην απώλεια, προκειμένου να διαχειριστούν τις συνέπειες της τραγωδίας.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπαιτίων της επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η πολιτεύτρια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της και τον τραυματισμό της ίδιας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα:

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων

Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,

για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες..

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε..

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..

Σε αγαπώ…»