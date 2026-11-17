Έναν μήνα μετά την αιματηρή εξέγερση του Πολυτεχνείου, το χουντικό καθεστώς προχώρησε σε μια αδίστακτη εκδικητική κίνηση, βάζοντας στο στόχαστρο τους φοιτητές που πρωτοστάτησαν στον αντιδικτατορικό αγώνα. Υπό τις διαταγές του Δημήτρη Ιωαννίδη, που είχε πάρει τα ηνία μετά το πραξικόπημα της 25ης Νοεμβρίου, η στρατιωτική αστυνομία (ΕΑΤ-ΕΣΑ) έθεσε σε εφαρμογή ένα ρεβανσιστικό σχέδιο ακαδημαϊκού και επαγγελματικού στραγγαλισμού για δεκάδες νέους.

Το απόρρητο έγγραφο της ΕΑΤ-ΕΣΑ

Στις 21 Δεκεμβρίου 1973, η διαβόητη ΕΑΤ-ΕΣΑ ( Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας) απέστειλε ένα άκρως απόρρητο έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας. Η διαταγή ήταν ρητή: απαγορευόταν η χορήγηση «παντός είδους πιστοποιητικού σπουδών» (άρα και των πτυχίων) σε 79 συγκεκριμένους φοιτητές. Το δεκασέλιδο έγγραφο, το οποίο υπέγραφε ο λοχαγός Πεζικού Βασίλειος Πολύζος και έφερε την εντολή του ταγματάρχη και διοικητή της ΕΣΑ, Αναστάσιου Σπανού, περιλάμβανε τα πλήρη στοιχεία των στοχοποιημένων νέων.

Από τους 79 φοιτητές που μπήκαν στο στόχαστρο, οι 27 προέρχονταν από τη Νομική, 16 από το Πολυτεχνείο, 9 από την Ιατρική, 9 από τη Φυσικομαθηματική, ενώ οι υπόλοιποι μοιράζονταν σε άλλες σχολές, όπως η Οδοντιατρική, η ΑΣΟΕΕ, η Πάντειος και η Φιλοσοφική.

Τα ηχηρά ονόματα της «μαύρης λίστας»

Ανάμεσα σε αυτούς που η Χούντα έδωσε εντολή να μην πάρουν πτυχίο, βρίσκονταν φοιτητές που τα επόμενα χρόνια της Μεταπολίτευσης διέπρεψαν στην πολιτική, τη δημοσιογραφία, την επιστήμη και τις τέχνες. Σύμφωνα με το έγγραφο που έφερε στο φως ο αείμνηστος Ανδρέας Λεντάκης, στη λίστα φιγουράρουν ονόματα όπως:

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης (μέλος τότε των Φοιτητικών Επιτροπών Αγώνα του ΕΜΠ).

Η Μαρία Δαμανάκη, «φωνή» του ραδιοφωνικού σταθμού της εξέγερσης και μετέπειτα βουλευτής και Επίτροπος της Ε.Ε.

Οι δημοσιογράφοι Όλγα Τρέμη και Παύλος Τσίμας.

Η συγγραφέας Ιωάννα Καρυστιάνη, που πρωτοστάτησε στην κατάληψη της Νομικής και υπέστη βασανιστήρια.

Η διακεκριμένη καθηγήτρια του ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου.

Πολιτικά και δημόσια πρόσωπα όπως ο Κώστας Λαλιώτης, ο Αλέκος Αλαβάνος, ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο επιχειρηματίας Γιώργος Βερνίκος και το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Καλούδης.

Το καθεστώς του Ιωαννίδη δεν αρκέστηκε μόνο στις συλλήψεις και τα βασανιστήρια των αγωνιστών. Μέσα από την απαγόρευση έκδοσης πτυχίων και πιστοποιητικών σπουδών, επιχείρησε να τους αποκόψει από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, επιχειρώντας την πνευματική και κοινωνική τους εξόντωση. Όσοι βρέθηκαν στη λίστα της ΕΣΑ έπρεπε να περιμένουν την πτώση της δικτατορίας, τον Ιούλιο του 1974, για να καταφέρουν τελικά να πάρουν τα πτυχία τους και να χαράξουν τον μετέπειτα δρόμο τους στη δημόσια ζωή του τόπου.