Ο λαϊκισμός και ο ευρωσκεπτικισμός, ως φαινόμενα, μέσα από αναλύσεις και εισηγήσεις πολιτικών επιστημόνων από δεκαπέντε και πλέον ευρωπαϊκές χώρες εξετάστηκαν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της δράσης COST Action EUPopLink, στην αίθουσα του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι ομάδες εργασίας και οι σύνεδροι τοποθετήθηκαν για τα φαινόμενα αυτά, όπως εκφράζονται στην κάθε χώρα, από πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες διεκδικούν την αύξηση της επιρροής τους, με όχημα τον λαϊκισμό και τον ευρωσκεπτικισμό, στα δημόσια πράγματα.

Όπως τόνισε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Ιωάννης Ανδρεάδης ο λαϊκισμός μπορεί να συνδέεται με τον ευρωσκεπτικισμό και να εμφανίζεται στο δημόσιο λόγο από πολιτικές, ή κοινωνικές ομάδες με συναφές ιδεολογικό πρόσημο, αλλά είναι δυνατόν και να διαφοροποιούνται, να εμφανίζονται μεμονωμένα, ανάλογα με το ιδεολογικό φορτίο και τη θέση στο πολιτικό φάσμα, του φορέα τους. Μπορεί, δηλαδή, να υπάρχει αριστερός και δεξιός λαϊκισμός, όπως επίσης και δεξιός ή αριστερός ευρωσκεπτικισμός, χωρίς απαραίτητα να «συστεγάζονται» τα δύο αυτά φαινόμενα υπό την ίδια ιδεολογική και πολιτική «ομπρέλα» ή σε ένα μόνο φορέα σκέψης και δράσης.

Οι προσκεκλήμενοι επιστήμονες από το εξωτερικό έκαναν μια εκτενή αναφορά στους φορείς, στα κόμματα, στις οργανώσεις, που κατά τη γνώμη τους εκπροσωπούν και προωθούν στο δημόσιο λόγο τους στοιχεία που προσιδιάζουν σε τέτοια φαινόμενα στη χώρα τους, περιγράφοντας τις συνέπειες που έχουν σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και τον τρόπο που φαίνεται να επηρεάζουν τις κοινωνίες των χωρών αυτών.

Η Δράση COST EUPopLink δημιουργήθηκε ως συνέχεια του χρηματοδοτούμενου από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ερευνητικού προγράμματος DataPopEU και αποτελεί μια ευρωπαϊκή συνεργασία φορέων, οι οποίοι εστιάζουν στη μελέτη της σχέσης μεταξύ ευρωσκεπτικισμού και λαϊκισμού στην Ευρώπη, αξιοποιώντας συγκριτικές καινοτόμες μεθόδους και συγκριτική ανάλυση.

Στόχος του προγράμματος είναι η σε βάθος κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών αυτών των φαινομένων, καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεών τους.

Το EUPopLink είναι μία από τις ελάχιστες δράσεις COST στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και μία από τις ελάχιστες που έχει ως συντονιστή έναν ελληνικό φορέα, το ΑΠΘ, στις περίπου τέσσερις δεκαετίες της λειτουργίας του.