Ένα ακίνητο στο Κοκκίνι της Κέρκυρας ανακαίνισε το BBC στο πλαίσιο μιας εκπομπής που ασχολείται με τον εκμοντερνισμό κατοικιών και τη βελτίωσή τους. Πλέον, το κτίσμα πωλείται για περισσότερες από 600.000 ευρώ, με τα έσοδα να προορίζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ανακαίνιση έγινε από τους παρουσιαστές Alan Carr και Amanda Holden – και την ομάδα τους -, ενώ προβλήθηκε στην τηλεόραση με τον τίτλο «Amanda and Alan’s Greek Job».

Η πλήρως ανακαινισμένη κατοικία δύο υπνοδωματίων διαθέτει χαρακτηριστικά παλιότερης εποχής, απλό αλλά όμορφο εσωτερικό και έναν εντυπωσιακό κήπο. Τέθηκε προς πώληση για 675.000 ευρώ (588.000 λίρες).

Τα έσοδα από την πώληση του ακινήτου θα μοιραστούν στα δύο και θα δοθούν στους οργανισμούς «Comic Relief» και «BBC Children in Need».

Το σπίτι, που ανακαινίστηκε από έναν τοπικό κατασκευαστή, διαθέτει κουζίνα σε εξοχικό στιλ με ψηλή οροφή με δοκάρια, ειδικά κατασκευασμένα έπιπλα και μαρμάρινους πάγκους. Το παλιό πέτρινο δάπεδο της κουζίνας έχει ανακαινιστεί και ξανατοποθετηθεί, προσθέτοντας μια ρουστίκ πινελιά στο ακίνητο των 145 τ.μ. Το μπάνιο στον επάνω όροφο διαθέτει μια μεγάλη, ειδικά κατασκευασμένη κυκλική μπανιέρα και πολύχρωμα πλακάκια. Πιστεύεται ότι το σπίτι αγοράστηκε για 30.000 λίρες.

Το χωριό Κοκκίνι βρίσκεται σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από τη δημοφιλή περιοχή του Αγίου Στεφάνου και τη γνωστό παραθαλάσσιο χωριό της Κασσιόπης.

Σύμφωνα με το Rightmove, η Κέρκυρα κατέλαβε την πρώτη θέση ως ο πιο δημοφιλής προορισμός στο εξωτερικό τον Ιανουάριο, χάρη στη δημοτικότητα του «Amanda & Alan’s Greek Job». Οι αναζητήσεις για την Κέρκυρα αυξήθηκαν κατά 173% τον Ιανουάριο του 2026, σε σύγκριση με την αρχή του περασμένου έτους. Η τάση αυτή ακολούθησε μια παρόμοια αύξηση στις αναζητήσεις για το χωριό Moclin στη Γρανάδα της Ισπανίας πέρυσι, λόγω του «Amanda & Alan’s Spanish Job».

Το δημοφιλές θέρετρο της Κέρκυρας ξεπέρασε δημοφιλείς προορισμούς όπως το Ντουμπάι, η Κόστα Ντελ Σολ και το Αλγκάρβε και κατέκτησε την πρώτη θέση στις αναζητήσεις του Rightmove τον περασμένο μήνα.

Η Colleen Babcock, ειδική σε θέματα ακινήτων του Rightmove, δήλωσε: «Επανειλημμένα βλέπουμε περίεργους αγοραστές να συρρέουν για να δουν ακίνητα προς πώληση σε τοποθεσίες που έχουν δει στην τηλεόραση ή σε ταινίες. Σε αυτή την περίπτωση, η δημοτικότητα των ανακαινίσεων της Amanda Holden και του Alan Carr έφερε την Κέρκυρα στην κορυφή των αναζητήσεων για προορισμούς στο εξωτερικό. Είναι ένα όμορφο σπίτι και ελπίζουμε να βρει τον κατάλληλο αγοραστή».

Οι άνθρωποι ξένης καταγωγής μπορούν να αγοράσουν γη και ακίνητα στην Ελλάδα, αλλά συνήθως χρειάζονται ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου.