Στον ΕΔΟΕΑΠ έφτασαν οι επιπτώσεις των προβλημάτων της Microsoft, με τον οργανισμό να ενημερώνει μέσω SMS τους ασφαλισμένους του για δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική του επικοινωνία.

Το μήνυμα εστάλη στις 13:19 της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, αποδίδοντας τις δυσκολίες στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της εταιρείας.

«Ο ΕΔΟΕΑΠ σας ενημερώνει ότι, λόγω προβλημάτων στις υπηρεσίες της Microsoft, υπάρχουν δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική επικοινωνία του οργανισμού», αναφέρεται στην ειδοποίηση προς τους ασφαλισμένους του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης.