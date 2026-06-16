Ιστορίες καθημερινής τρέλας ζουν τα ΕΛ.ΤΑ. που έφτασαν πλέον στο σημείο να επικαλούνται την φιλοτιμία των διοικητικών τους υπαλλήλων για να φέρουν σε πέρας τις διανομές. Με επίσημο έγγραφο, τους ζήτησαν να πάρουν τα προσωπικά τους οχήματα και για μία μέρα να αναλάβουν τις διανομές, προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο όγκος επιστολών και μικροδεμάτων, που παρέμεναν ανεπίδοτα.

Σύμφωνα με εμπιστευτικό εσωτερικό έγγραφο που αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», η διοίκηση των ΕΛΤΑ απηύθυνε έκκληση προς το προσωπικό να δηλώσει «εθελοντικά» συμμετοχή σε αποστολές διανομής αντικειμένων στην Αττική, προκειμένου να καλυφθούν περιοχές όπου οι παραδόσεις έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει.

Το έγγραφο, που φέρει την υπογραφή του γενικού διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, στάλθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και καλούσε τους υπαλλήλους να δηλώσουν εθελοντική συμμετοχή μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14 Ιουνίου 2026 στο προσωπικό του e-mail! Ο λόγος ήταν πιεστικός και ουσιαστικός, καθώς οι υπηρεσίες διανομής αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και χιλιάδες αντικείμενα παραμένουν αδιανέμητα επί εβδομάδες.

Σε μεγάλα τμήματα του λεκανοπεδίου και περιοχές όπως η Καισαριανή, ο Βύρωνας, οι Αμπελόκηποι, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη, οι πολίτες αναζητούσαν μέρες τώρα λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και άλλων βασικών υπηρεσιών. Έγγραφα δηλαδή, που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά τους, καθώς εάν οι λογαριασμοί αυτοί δεν εξοφληθούν εγκαίρως, οι πολίτες απειλούνται να μείνουν χωρίς ρεύμα και νερό ή να πληρώσουν τέλη επανασύνδεσης.

Εικόνα επιχειρησιακής κατάρρευσης στα ΕΛ.ΤΑ.

Δέκα χρόνια μετά τις πρώτες προσπάθειες εξυγίανσης, ο οργανισμός δείχνει να επιστρέφει στο «σημείο μηδέν», με τα προβλήματα βιωσιμότητας να παραμένουν ανυπέρβλητα και τις καθημερινές λειτουργίες να βρίσκονται στον αέρα.

Η πρόσφατη έκκληση της διοίκησης προς τους διοικητικούς της υπαλλήλους είναι το επιστέγασμα αυτής της πορείας παρακμής. Προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο τεράστιος όγκος ανεπίδοτων αντικειμένων, τα ΕΛ.ΤΑ. ψάχνουν εθελοντές μεταξύ των διοικητικών υπαλλήλων, ζητώντας τους να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους, να επιστρατεύσουν τα προσωπικά τους αυτοκίνητα και να βγουν στους δρόμους ανά ζευγάρια για να μοιράσουν δέματα.

Στο σχετικό έγγραφό της, η διοίκηση παραδέχεται ρητά την αδυναμία του δικτύου, σημειώνοντας ότι οι διανομείς courier αντικειμένων δεν καταφέρνουν να καλύψουν εγκαίρως το έργο της διανομής, γεγονός που πλήττει ανεπανόρθωτα την εικόνα της εταιρείας και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Μάλιστα, 20 ζευγάρια διευθυντικών στελεχών ανταποκρίθηκαν τελικά στην πρόσκληση και χθες έκαναν διανομές στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, με την βοήθεια των υφισταμένων τους, επικυρώνοντας όμως -παρά την φιλότιμη προσπάθεια- την εικόνα παρακμής στο σύστημα διανομών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Δέκα χαμένα χρόνια και 353 εκατομμύρια ευρώ

Η σημερινή κατάρρευση στο σύστημα διανομής έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί για τη σωτηρία του οργανισμού. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», από το 2016 έως σήμερα έχουν εφαρμοστεί αλλεπάλληλα σχέδια αναδιάρθρωσης χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα:

Κρατικές ενέσεις: Οι χρηματοδοτήσεις για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας ξεπέρασαν τα 353 εκατομμύρια ευρώ (μάλιστα, μόλις χθες δημοσιεύθηκε ΦΕΚ για νέα εφάπαξ προκαταβολή ύψους 15 εκατ. ευρώ για το 2026).

Κόστος Εθελουσίας: Υλοποιήθηκαν προγράμματα εθελουσίας εξόδου που κόστισαν περισσότερα από 112 εκατομμύρια ευρώ, απογυμνώνοντας ωστόσο τον οργανισμό από κρίσιμο προσωπικό πρώτης γραμμής.

Συρρίκνωση δικτύου: Πραγματοποιήθηκε μαζικό κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα και απορροφήθηκε η ΕΛΤΑ Courier, σε μια προσπάθεια περιορισμού του κόστους. Το γεγονός, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ιδίως στην περιφέρεια όπου μεγάλος όγκος αλληλογραφίας και λογαριασμών εξυπηρετείται ακόμη από τα ΕΛ.ΤΑ.

Τα αίτια της αποτυχίας

Η ραγδαία συρρίκνωση της παραδοσιακής επιστολικής αλληλογραφίας, οι μεγάλες καθυστερήσεις στον ψηφιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, οι συνεχείς αλλαγές στις διοικήσεις και οι σοβαρές επιχειρησιακές δυσλειτουργίες «κατάπιαν» τα κεφάλαια, που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια στον Οργανισμό, κρατώντας τα ΕΛ.ΤΑ. εκτός στόχων.

Στην εποχή της ταχύτητας και των box lockers, που λειτουργούν με απόλυτη ευελιξία για αποστολέα και παραλήπτη, χαρακτηριστικό της αποτυχίας και των καθυστερήσεων στα ΕΛ.ΤΑ. είναι ότι ο μέσος χρόνος παράδοσης μιας απλής επιστολής έχει εκτοξευθεί πλέον κοντά στις 8 ημέρες.

Την ίδια στιγμή, το κλίμα στο εσωτερικό του οργανισμού είναι εκρηκτικό. Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις αντιδρούν έντονα τόσο για την υποστελέχωση και τη χρήση ενοικιαζόμενων εργαζομένων, όσο και για το νέο πρόγραμμα «Εθελοντικής Μακροχρόνιας Άδειας Προ-Συνταξιοδότησης» (Sabbatical) που προωθεί η διοίκηση, το οποίο οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ως ένα ακόμη βήμα βίαιης μείωσης του προσωπικού.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα ΕΛ.ΤΑ. έχουν οριστεί επίσημα ως ο «Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας» στην Ελλάδα (δηλαδή έχουν την υποχρέωση να διανέμουν αλληλογραφία και δέματα σε κάθε γωνιά της χώρας, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό ή νησί, με την ίδια προσιτή τιμή). Η συγκεκριμένη αποκλειστική ανάθεση και η κρατική χρηματοδότηση που τη συνοδεύει λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2028. Μέχρι τότε αν τα ΕΛ.ΤΑ. δεν εξυγιανθούν και δεν καταφέρουν να μείνουν αποτελεσματικά στις υπηρεσίες τους θα βρεθούν αντιμέτωπα με το φάσμα του οριστικού αδιεξόδου, αφού το κράτος δεν θα μπορεί πλέον να δικαιολογήσει «ενέσεις» ρευστότητας.