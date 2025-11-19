Με αφορμή την 18η Νοεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και την 19η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, που λειτουργεί ο οργανισμός, παρουσίασαν, νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, στοιχεία που αναδεικνύουν τη σοβαρότητα και την έκταση του φαινομένου.

Παράλληλα, εγκαινιάστηκε η Ευρωπαϊκή Γραμμή για την ενδοοικογενειακή Βία 116016, που θα λειτουργεί στη χώρα μας από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και παρουσιάστηκαν οι δράσεις και υπηρεσίες με στόχο την πρόληψη και διαχείριση του φαινομένου, καθώς και η πανελλαδική εκστρατεία «Μένει Μυστικό».Ο πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, κατά την ομιλία του ανέφερε: «Το Χαμόγελο του Παιδιού για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε κάθε περιστατικό και με στόχο την πρόληψη, άμεση διαχείριση και παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών, έχει συστήσει το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση. Με 13 διασυνδεδεμένα τηλεφωνικά Κέντρα πανελλαδικά, σήμερα παρουσιάζουμε τα στοιχεία του 10μήνου 2025, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και καθιστούν τις δράσεις και υπηρεσίες μας απαραίτητες».

Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στην τεράστια αύξηση, κατά 65%, των επώνυμων και ανώνυμων αναφορών για κακοποίηση παιδιών, στην πλατφόρμα CyberTipline Hellas, τονίζοντας «ότι παρά την αύξηση των κλήσεων ή των μηνυμάτων στο Chat 1056 που δεχόμαστε από παιδιά, ζητώντας μας βοήθεια, η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών παραμένει ένα καλά κρυμμένο μυστικό, γι’ αυτό και συνεχίζουμε την πανελλαδική μας εκστρατεία “Μένει Μυστικό”».

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου» επεσήμανε ακόμη: «Μέσα από την 30ετή εμπειρία μας, οι συνέργειες, η ένωση δυνάμεων, η ενδυνάμωση των θεσμών είναι μονόδρομος, γι’ αυτό και προτείνουμε ως μία βιώσιμη και πρακτική λύση για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι νέοι και οι οικογένειες στη χώρα μας, την ίδρυση Περιφερειακών Δικτύων Φορέων, όπως αυτό που ήδη συστάθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το επόμενο διάστημα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Επιχειρησιακό Κέντρο του οργανισμού, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το διάστημα από 01.01.2025 έως 31.10.2025 και ξεκινώντας από τα στοιχεία που αφορούν τον τομέα της πρόληψης, τονίστηκε ότι στο σύνολο των 13 περιφερειών πανελλαδικά, ενημερώθηκαν 4.133 μαθητές/μαθήτριες για ζητήματα πρόληψης, αναγνώρισης και αντιμετώπισης ενδείξεων κακοποίησης-παραμέλησης και ενδοοικογενειακής βίας από ψυχολόγους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια σε 528 γονείς/κηδεμόνες για την υποστήριξη του ρόλου τους σε αντίστοιχα θέματα, ενώ 509 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε σεμινάρια σχεδιασμένα να ενδυναμώσουν το ρόλο τους και να ενημερωθούν για την διαχείριση θεμάτων κακοποίησης-παραμέλησης. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν επιμορφώσεις σε 552 επαγγελματίες.

Σημειώνεται ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης δέχτηκε συνολικά 139.757 τηλεφωνικές κλήσεις (460 κλήσεις την ημέρα).

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις για παιδιά σε άμεσο κίνδυνο, πραγματοποιήθηκαν 129 επιτόπιες παρεμβάσεις για συνολικά 229 παιδιά, εκ των οποίων τα 20 παιδιά αφορούσαν σωματική κακοποίηση, τα 72 παραμέληση και εγκατάλειψη και 3 παιδιά, σεξουαλική κακοποίηση.

Ο οργανισμός παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη σε 3.202 άτομα, με τα 413 να αφορούν θέματα βίας και συγκεκριμένα τα 108 αφορούσαν σωματική βία, τα 8 σεξουαλική εκμετάλλευση, τα 4 διαδικτυακή σεξουαλική βία, τα 7 διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση, τα 50 σεξουαλική βία. Ακόμη, παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη σε 1.059 άτομα για θέματα ψυχικής υγείας. Από αυτά οι 130 περιπτώσεις ήταν αυτοτραυματισμοί και 176 αυτοκτονικοί ιδεασμοί.

Σημειώνεται ότι στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, ο οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε 1.215 αναφορές για 2.310 παιδιά, εκ των οποίων η αιτιολογία ήταν η σωματική κακοποίηση για 858 παιδιά, η παραμέληση και η εγκατάλειψη για 1.096 παιδιά, η οικονομική εκμετάλλευση για 70 παιδιά, η ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση για 236 παιδιά, η σεξουαλική κακοποίηση για 50 παιδιά.

Στην εφαρμογή Cybertipline Hellas (αύξηση 65% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2024) ο οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε 634 αναφορές, εκ των οποίων οι: 183 αφορούσαν σε ψυχολογική κακοποίηση παιδιών, 139 σε σωματική κακοποίηση παιδιών, 109 για παραμέληση και εγκατάλειψη παιδιών, 73 για επαιτεία, 21 για σεξουαλική κακοποίηση.

Στο Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού», ο οργανισμός παρείχε υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 109 παιδιά θύματα κακοποίησης, ενώ σε ό,τι αφορά την υποστήριξη μητέρων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρίχθηκαν ολιστικά 233 μητέρες και τα 321 παιδιά τους.