Έκκληση κάνει για πολλοστή φορά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή το τραγικό γεγονός των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, όπου το ένα έχασε τη ζωή του και το άλλο δίνει μάχη για αυτή, καλώντας όλους, παιδιά και ενήλικες, να καλέσουν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Η επιστημονική ομάδα της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, με γνώση, είναι εκεί για να μιλήσει με το παιδί που δυσκολεύεται, με το παιδί που γνωρίζει κάποιο άλλο που έχει πρόβλημα, με τον γονιό που ανησυχεί, με τον εκπαιδευτικό που προβληματίζεται αλλά και με κάθε πολίτη.

Η αυτοχειρία είναι μία μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 είναι διαθέσιμη σε όλες και όλους για να μιλήσουν, να εκφράσουν την απόγνωση και το αδιέξοδο που βιώνουν και να βρουν λύση και ανακούφιση.

Τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει για το 2025 ο Οργανισμός είναι αποκρουστικά, καθώς κάθε ημέρα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίζεται 2 περιστατικά αυτοκτονικότητας ή αυτοκτονικού ιδεασμού παιδιών.

Tα στατιστικά του Οργανισμού για το 2025

Το χρονικό διάστημα 2021 – 2025:

-τα θέματα ψυχικής υγείας για συμβουλευτική υποστήριξη αποτέλεσαν το 40,9% των συνολικών αιτημάτων για συμβουλευτική.

-το 26,4% των συμβουλευτικών για θέματα ψυχικής υγείας – περίπου 1 στις 4 – αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς.

-υποστηρίχθηκαν 2.648 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς.

Από το 2021 στο 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών.

Το 2025

διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, δηλαδή 2 κάθε ημέρα. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η υπερεκπροσώπηση των κοριτσιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών 13-15 ετών, σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας (33,5%).

Από το σύνολο των 764 περιπτώσεων, και συχνά έχοντας στη διάθεσή του ο Οργανισμός ελάχιστα στοιχεία, ζητήθηκε για τον εντοπισμό ατόμων σε κίνδυνο η συνδρομή:

-για 385 υποθέσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας

-για 67 υποθέσεις άλλων αρμόδιων αρχών και φορέων (Άμεση Δράση, Αστυνομικές Διευθύνσεις, ΕΚΑΒ, 112)

Για το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Με βαθιά θλίψη, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρακολουθεί το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη.

Σε τέτοιες στιγμές, ο Οργανισμός επισημαίνει την ανάγκη όλοι — Μέσα Ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media — να σταθούν με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό.

Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομερειών γύρω από το περιστατικό δεν αποτελεί απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» τονίζει ότι δεν χρειάζεται να δημοσιοποιούνται οι τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να γίνει αντιληπτός ο πόνος του.

Δεν χρειάζεται να γίνεται δημόσια η πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσει η κοινωνία για την ανάγκη στήριξης.

Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα διαβάσει αυτές τις λέξεις σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ένα παιδί που νιώθει μόνο, πιεσμένο, φοβισμένο ή κουρασμένο. Και οι λέξεις αυτές μπορεί να μη λειτουργήσουν ως ενημέρωση, αλλά ως ταύτιση.

Ο Οργανισμός απευθύνει έκκληση να μη γίνει ο πόνος περιεχόμενο.

Να επιλεγεί η προστασία. Με σεβασμό στο παιδί που το έγραψε. Με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να το διαβάσει.

Για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.