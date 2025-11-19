Με ασύλληπτη μανία αλλά και με τις επαγγελματικές γνώσεις των πολεμικών τεχνών που κατέχει, χτύπησε με γροθιές μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, ο 29χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του. Όλα εκτυλίχθηκαν γρήγορα, μπροστά στα έντρομα μάτια μίας ολόκληρης γειτονιάς στην οδό Σουλιέ στον Νέο Κόσμο, που παρακολούθησε άναυδη τον νεαρό να καταδιώκει το όχημα του θύματός του. Όταν ο οδηγός προσπάθησε να του ξεφύγει, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Ο θόρυβος έβγαλε τους περίοικους στα μπαλκόνια, που είδαν τον νεαρό να κατεβαίνει από το μηχανάκι και να επιτίθεται με απίστευτη αγριότητα στον 58χρονο. Του χτυπούσε το κεφάλι με δύναμη στο τιμόνι, τον γρονθοκοπούσε και τα αίματα σκορπίζονταν τριγύρω.

Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες είπε ότι «τα χέρια του δούλευαν σαν κομπρεσέρ, σαν πολεμική μηχανή. Ο άνθρωπος δεν ξανασηκώθηκε».

Βίντεο από μπαλκόνι σπιτιού καταγράφει την σκηνή όταν οι περίοικοι έτρεξαν να βοηθήσουν τον άτυχο οδηγό αλλά δυστυχώς ο ίδιος δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του. Πράγματι, οι γιατροί στον Ευαγγελισμό, όπου μεταφέρθηκε ο άτυχος οδηγός πιστοποίησαν τον θάνατό του.

Τις επόμενες ώρες μαρτυρίες από την γειτονιά που συνέβη το μοιραίο και βιντεοληπτικό υλικό οδήγησαν τις Αρχές σε 3 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο 29χρονος που ομολόγησε την πράξη του.

Με πλούσιο «παρελθόν» στους καβγάδες

Ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας χτύπησε με τα χέρια του τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του, αποδείχτηκε καβγατζής που δεν σηκώνει «μύγα στο σπαθί του».

Ο νεαρός, που έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές για επεισόδια με οδηγούς το 2022 και 2023, ήταν “πρωταγωνιστής ” και σε ένα τρίτο τον περασμένο μήνα. Συγκεκριμένα, ήταν 20 Οκτωβρίου όταν ενεπλάκη σε ένα επεισόδιο με οδηγούς φορτηγών στην οδό Μπακνανά, στο Νέο Κόσμο. Τότε ο…νταης οδηγός τα έβαλε με τρία άτομα όταν ύστερα από μια μικρή σύγκρουση μεταξύ δύο φορτηγών, έβγαλε ένα κοπίδι και τραυμάτισε στα πρόσωπά τους έναν 52χρονο, έναν 63χρονο και έναν ακόμη 56χρονο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθήνας άκουσαν τον 29χρονο να τους λέει ότι “είχε προηγηθεί ένα επεισόδιο με τον οδηγό του λευκού αυτοκινήτου και εκείνος άρχισε να με κυνηγά. Στη συνέχεια, με περίμενε έξω από γυμναστήριο μου και όταν τον ρώτησα γιατί με ακολουθεί, μου έριξε στα μάτια σπρέι πιπεριού. Κατόπιν, μπήκε στο όχημα του και προσπάθησε να διαφύγει. Τότε εγώ τον κυνήγησα στα στενά της περιοχής”.

Ο 29χρονος, σύμφωνα με την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή, χτύπησε τον 58χρονο στο κεφάλι ενώ τον έπιασε και από τον λαιμό. “Τα ευρήματα αυτά για τον νεαρό είναι πιο επιβαρυντικά καθώς πρόκειται για έναν αθλητή πολεμικών τεχνών και ο νόμος τους αντιμετωπίζει διαφορετικά καθώς οι γνώσεις τους είναι διαφορετικές απ ότι ένα άτομο που δεν ασχολείται με τα συγκεκριμένα αθλήματα “, εξηγεί αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Εντός της ημέρας ο 29χρονος θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κακουργηματικη κατηγορία “για τετελεσμένη ανθρωποκτονία με δόλο”.