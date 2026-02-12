Ένα χιουμοριστικό βίντεο, με αφορμή την Τσικνοπέμπτη ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΕΛ.ΑΣ., προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να περάσει ένα κοινωνικό μήνυμα.

«Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό»

«Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό. Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα. Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

🍖Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά!

🚭Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό. Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα.

Ενημερώσου τώρα 👉https://t.co/VNbrb2vgSP pic.twitter.com/USDv1OyLgT — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) February 12, 2026

«Ποια Τσικνοπέμπτη – Εδώ μιλάμε για… άλλον καπνό, κυρία μου»

Στο χιουμοριστικό βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός, ο οποίος έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη, όταν μια κάτοικος της περιοχής τον σταματά και τον ρωτά αν σκοπεύει να συλλάβει όλη τη γειτονιά τέτοια μέρα.

«Κάτσε βρε αγόρι μου, λίγο καπνό είδατε και αμέσως μέσα; Τσικνοπέμπτη είναι! Αχ βρε παιδιά μου, έχω και τα γόνατά μου. Δηλαδή σήμερα θα συλλάβετε όλη την γειτονιά;», λέει η γυναίκα με τον αστυνομικό να της απαντά: «Ποια Τσικνοπέμπτη κυρία μου; Εδώ μιλάμε για… άλλον καπνό».

Δείτε το βίντεο