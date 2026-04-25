«Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μαλώσαμε, έβγαλα το μαχαίρι και τον σκότωσα. Δεν το ήθελα. Ήταν η κακιά στιγμή. Μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω». Αυτά είπε ο 20χρονος δράστης του φονικού στον Άγιο Δημήτριο στους αστυνομικούς, περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Οι δύο νεαροί λογομάχησαν έντονα, καθώς ο δολοφόνος φέρεται να είπε στο θύμα «θα σε γαμ@@@», στο οποίο το θύμα αντέδρασε, λέγοντας «ποιον θα γαμ@@@@@;». Στη συνέχεια ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τον κάρφωσε στην καρδιά.

Παρών στο συμβάν ήταν και ένας φίλος του δράστη, 21 ετών. Μαζί, απομακρύνθηκαν από το σημείο και μπήκαν σε αυτοκίνητο, ενώ ο 20χρονος άλλαξε και ρούχα. Εν συνεχεία, έκρυψε το μαχαίρι, μήκους 20 εκατοστών, στην ταράτσα του σπιτιού του, με τους αστυνομικούς να το εντοπίζουν μετά από υπόδειξή του, πίσω από ηλιακό θερμοσίφωνα.

Γιατί συναντήθηκαν οι νεαροί

Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 22 Απριλίου. Οι δύο νεαροί είχαν δώσει ραντεβού στο Πάρκο Ασυρμάτου, λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης διατηρούσε σχέση με την πρώην σύντροφο του θύματος.

Όταν ο 20χρονος παραδόθηκε στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, ισχυρίστηκε ότι το ραντεβού ξεκαθαρίσματος είχε δοθεί με πρωτοβουλία του θύματος, παρά το γεγονός ότι η συνάντηση οργανώθηκε με δική του πρωτοβουλία, όπως αποδείχτηκε.

«Δεν ήξερα ότι θα έβγαζε μαχαίρι»

Ο 21χρονος φίλος του δράστη φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο δολοφόνος του είπε να πάνε στο πάρκο. Ανέφερε πως δεν γνώριζε για τη συνάντηση με το θύμα: «Πήγα εκεί πέρα, αλλά δεν ήξερα ότι θα έβγαζε μαχαίρι».

Τελικά, εκείνος ήταν που λύγισε και απευθύνθηκε στις Αρχές, ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, λέγοντας: «Δεν ήξερα ότι θα έρθει με μαχαίρι, νόμιζα ότι θα συζητήσουν, δεν πρόλαβα να τον σταματήσω».

«Τον γάμ@@@» – «Τι εννοείς;»

Σε μηνύματα που αντάλλαξε ο δράστης με την κοπέλα του – και πρώην σύντροφο του θύματος – φαίνεται να αναφέρθηκε στο συμβάν, αλλά μετά να το μετάνιωσε:

20χρονη : Τι έγινε;

: Τι έγινε; Δράστης : Τον γάμ@@@

: Τον γάμ@@@ 20χρονη : Τι εννοείς;

: Τι εννοείς; Δράστης: Τίποτα, τίποτα, δεν ήρθε.

Εν τέλει, ο δράστης με τον φίλο του, τη σύντροφό του και μία φίλη της μετέβησαν σε ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη, ενώ οι κοπέλες ως εκείνο το σημείο δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί.

Όταν, όμως, η είδηση της δολοφονίας άρχισε να δημοσιεύεται στα ΜΜΕ, ο 20χρονος φέρεται να λύγισε και να αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Οι τέσσερις τους συζητούσαν τι θα κάνουν. Ο 20χρονος φέρεται να τους είπε «θα αυτοκτονήσω, δεν ξέρω τι να κάνω». Όμως, το πρωί της επόμενης μέρας και οι τέσσερις έφυγαν από το ξενοδοχείο και πήγαν στα σπίτια τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η παρέα των τεσσάρων

Ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, 28 Απριλίου. Καθώς υπηρετεί ως ναύτης, οδηγήθηκε στο Ναυτοδικείο. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία.

Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία ασκήθηκε στον 21χρονο φίλο του δράστη και τις δύο φίλες τους.

Ο δικηγόρος της 20χρονης συντρόφου του δολοφόνου ισχυρίζεται πως το κορίτσι είχε προσπαθήσει να τον αποτρέψει από το να πάει στο ραντεβού.